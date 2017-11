KaseMe : un projet universitaire de deux Beaucerons devenu réalité

KaseMe, une entreprise fondée par deux jeunes de Saint-Georges, Gabriel Bolduc et William Giroux, a le vent dans le voile. Vraiment.

Cette compagnie fabrique des étuis de téléphone cellulaire pour tous les types de iPhone et Samsung Galaxy.

Sur leur site web, ils en ont vendu près de 8000 unités depuis leur fondation en octobre 2015. Du côté des étuis corporatifs ce sont près de 4000 étuis qui ont trouvé preneur au cours des trois dernières années.

KaseMe offre plus d’une cinquantaine de designs qui s’adaptent au rythme des saisons et il est également possible de personnaliser son étui d’appareil intelligent. Les prix peuvent varier de 29 $ à 34 $ et en près de cinq jours, on reçoit sa commande à la maison.

Maintenant chez Simons

En fin de semaine, KaseMe a fait son apparition dans tous les magasins Simons, et ce, à travers la province et dans le reste du Canada.

Pas si mal pour deux étudiants en administration qui ont eu l’idée de fonder la compagnie alors qu’ils étaient sur les bancs universitaires. C’est d’abord Gabriel, lors de ses études aux HEC de Montréal, qui a eu l’idée de lancer cette compagnie. Puis, il en a glissé un mot à William et quelques années plus tard, le Facebook @KaseMeDesign compte plus de 23 000 abonnés et sur Instagram, ils sont plus de 42 000.

Selon eux, la réussite de la compagnie repose sur les nombreux designs orignaux, la qualité du produit fabriquée au Québec ainsi que sur leur présence web.

« On n’est pas surpris de ce qui nous arrive, car on a mis beaucoup d’efforts. En revanche, on est un peu étonné que ça l’arrive aussi vite », a répondu Gabriel, questionné sur le succès de KaseMe.

Avec l’aide des influenceurs web

Afin de bien faire connaître leur compagnie à travers la province, les deux hommes d’affaires ont décidé de s’associer avec des influenceurs web. Parmi celles-ci, la Québécoise Élisabeth Rioux, qui a plus d’un million d’abonnés sur Instagram. Andréanne Marquis, Sarah Couture et Étienne Boulay figurent aussi parmi les personnes qui se sont associées avec KaseMe.

Encore plus loin

Certes, KaseMe continue de faire tourner des têtes, mais il n’est pas question pour les deux fondateurs de s’assoirent sur leurs lauriers.

« On est en train de développer une stratégie pour développer une partie du Canada, c’est-à-dire l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta », a laissé entendre William.

