St-Georges autorise pour 7,2 M$ de permis de construction en octobre

La Ville de Saint-Georges a annoncé, lors de la première séance du conseil municipal après les élections 2017, qu'elle avait autorisé des travaux de construction et de rénovations pour une valeur totale de 7 207 676 $ en octobre. Il a également été mentionné, à l'occasion du conseil de ville du lundi 13 novembre dernier, que le plus important projet du mois dernier était d'une valeur de 2,5 M$.

À lire également :

Le projet le plus important de ce mois permettra au Groupe NPI de procéder à la construction d’un bâtiment de 1 672 mètres carrés qui sera aménagé au 3232, 85e Rue, à Saint-Georges. La valeur du projet est évaluée à 2,5 M$.

Des autres projets, un permis a été accordé à l’entreprise Les Ateliers du Boisé pour la construction d’un édifice de 836 mètres carrés au 9515, 25e Avenue. Le bâtiment, qui servira à la transformation du bois pour l’industrie du meuble, nécessitera un investissement de 700 000 $.

Un permis d’une valeur de 300 000 $ a également été autorisé au commerce Canac pour l’aménagement d’un terrain juxtaposé à la quincaillerie, de même qu'un permis de 200 000 $ pour un futur commerce qui se situera sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Après les 10 premiers mois de l’année 2017, la Ville de Saint-Georges a donné son aval à 1 788 permis de construction et rénovation pour une valeur de 66 625 690 $. Ces travaux permettront l’ajout de 202 unités de logement.

Si l’on compare à la période correspondante en 2016, le Service d’urbanisme avait autorisé des travaux de 62 156 232 $ qui permettaient l’ajout de 166 unités de logement.

Les principales variations ont été notées dans le secteur institutionnel avec une augmentation des investissements de 11,3 M$ et dans le secteur industriel avec une hausse de 4,8 M$. On note toutefois des baisses de l’ordre de 6,7 M$ dans la construction de maisons unifamiliales et de 2,8 M$ dans le secteur commercial.

Rappelons que pendant le mois de septembre dernier, la Ville de Saint-Georges avait autorisé des travaux pour 7,1 M$.