Une cinquantaine d'immigrants invités à une soirée d'accueil par la Ville et le CJE

Le jeudi 9 novembre dernier, une cinquantaine d'immigrants originaires d'une quinzaine de pays différents et installés dans la région au cours de la dernière année, ont été invités à participer à une soirée d'accueil organisée par la Ville de Saint-Georges et le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud au centre culturel Marie-Fitzbach.

Le député de Beauce-Sud, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, et différents maires des municipalités de Beauce-Sartigan étaient présents lors de l'activité, au cours de laquelle les nouveaux arrivants ont eu l'occasion d'interagir entre eux, mais aussi de découvrir certains organismes de la région comme le Cégep Beauce-Appalaches, la MRC Beauce-Sartigan ou encore l'ABNA (comité de l'Accueil en Beauce des nouveaux arrivants). Ils ont pu découvrir aussi quelques activités de la programmation du centre culturel.

« Plus que jamais nous reconnaissons la valeur de l'immigration sur la prospérité et la vitalité de notre ville. On dit qu'il faut toute une communauté pour accueillir les immigrants, c'est pourquoi nous apprécions l'engagement des partenaires pour faciliter leur intégration dans leur nouveau milieu de vie », a commenté le maire Claude Morin.