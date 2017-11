Une présidente de Lac-Etchemin pour les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Est

Natacha Lagarde, copropriétaire des Sucreries DL à Lac-Etchemin, a été nommée présidente des Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Est lors du 11 novembre dernier. Elle occupera ce poste pour la prochaine année.

Madame Lagarde, fondatrice du blogue en agriculture « Agrimom », membre du conseil d’administration du Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches et ambassadrice pour « L'agriculture, plus que jamais », prend ce nouveau défi avec enthousiasme et conviction.

« L’avancement de la condition des femmes concerne aussi les agricultrices. Il faut le dire. Notre réalité peut parfois être bien différente ! », a-t-elle affirmé samedi dernier, suite à sa nomination.

Nommée agricultrice de l’année par les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches-Est, elle compte faire valoir la place des femmes en agriculture tout au long de son mandat. Selon elle, leur contribution au développement de l’entreprise doit être reconnue au même titre que pour la conciliation travail-famille.

Précisons que Les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches-Est est une association qui a pour but de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des agricultrices des MRC des Etchemins, de Bellechasse, de L’Islet, de Montmagny et de Lévis.