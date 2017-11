Victor Textiles se redéfinit avec la création de Duvaltex

Le nom Victor est autant connu en Beauce que dans le milieu du textile. Au fil des années, l’entreprise a acquis plusieurs compagnies ayant chacune sa personnalité, un peu comme les membres d’une même famille. Et c’est justement ce qui se forme : une grande famille qui partage aujourd’hui le nom de Duvaltex, inspiré de la famille Duval, fondatrice de l’entreprise en 1947.



Avec l’acquisition d’un concurrent américain en 2015, la nouvelle structure qui prend le nom de Duvaltex emploie près de 650 personnes dans ses usines et bureaux au Canada et aux États-Unis. De ce nombre, on compte un total de 240 employés dans les établissements de Saint-Georges, Beauceville, Saint-Victor, ainsi qu’au siège social de Québec.



Cette nouvelle transformation est une autre preuve de la vitalité incomparable de l’entreprise. « Depuis des décennies, nous nous adaptons continuellement aux besoins de nos clients et à ceux d’une industrie en constante évolution », souligne Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex.

« Nous nous appuyons sur l’expertise et les connaissances de plusieurs centaines d’employés au Canada et aux États-Unis qui agissent comme de véritables catalyseurs d’innovation », ajoute M. Duval.

« Duvaltex est devenu le plus grand fabricant de textile à usage commercial en Amérique du Nord grâce aux efforts d’une grande équipe. Il est clair pour moi que la croissance que nous vivons se poursuivra encore longtemps », renchérit-il.

Afin de supporter cette croissance et de perpétuer sa culture d’innovation, Duvaltex est à la recherche de gens dotés de leadership et d’initiative afin de combler différents postes pour ses usines et bureaux en Beauce et à Québec. Il est possible d'obtenir plus d’informations à ce sujet sur le site Web duvaltex.com/carrieres.





Duvaltex, anciennement Victor Textiles, conçoit, développe et fabrique des tissus de haute qualité grâce à l’expertise de près de 650 employés œuvrant dans ses usines et bureaux au Canada et aux USA.

Par ses marques issues de longues traditions dans le textile soit, Victor Textiles, True Textiles, Teknit et Guilford of Maine, Duvaltex est le plus important fabricant de textiles à usage commercial en Amérique du Nord.

Il offre des solutions textiles novatrices pour le marché commercial, de l’hôtellerie, de l’institutionnel et des soins de santé.