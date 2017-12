Tandem International offre des stages de perfectionnement professionnel à St-Joseph

Chapeautée par le Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, Tandem International de Saint-Joseph est une entreprise d'entraînement qui offre des stages de perfectionnement professionnel d'une durée maximale de 15 semaines dans huit domaines différents, allant de la communication au design graphique en passant par le secrétariat et la bureautique.

En intégrant la vie chez Tandem International, qui travaille en étroite collaboration avec Emploi-Québec, les participants augmentent non seulement leurs chances de trouver un emploi, mais ont également l'opportunité d'évoluer dans un environnement en français ou en anglais, selon leurs besoins, en plus de bénéficier d'un taux de placement de 85 % à la fin de leur stage de développement de compétences.

Apprentissage par le travail — Learning by doing

En calquant ses activités sur celles de ses entreprises marraines, soit le Groupe Procycle de Saint-Georges et l'école de pilotage Grondair Aviation de Saint-Frédéric, Tandem International s'imprègne davantage de la réalité entrepreneuriale beauceronne et de son contexte socio-économique.

Pendant une semaine régulière de travail chez Tandem International, 60 % du temps est consacré aux activités de l'entreprise, 20 % est destiné à la recherche d'emploi et 20 % est réservé à la formation continue en anglais des affaires, en informatique et en français des affaires.

L'évaluation de l'anglais professionnel se fait d'ailleurs pas le biais du test TOEIC, conçu spécifiquement pour évaluer l'habileté des participants à utiliser l'anglais sur le marché du travail.

Précisons que l'entreprise beauceronne offre des postes rattachés à des activités du secteur tertiaire telles que l'administration, la communication, la comptabilité, l'ingénierie des processus, le marketing, la vente, le service à la clientèle, les ressources humaines, le secrétariat, la bureautique, le multimédia et le design graphique.

Participation à la Foire commerciale de Chicoutimi

Les participants et les intervenants chez Tandem International ont participé cette année, comme à tous les ans, à la 20e Foire commerciale canadienne des entreprises d’entraînement lors des 15 et 16 novembre derniers à l’Hôtel le Montagnais de Chicoutimi.

Ils y ont simulé la vente des produits et des services provenant de leurs deux entreprises marraines, dans un volet francophone, en représentant le Groupe Procycle, et dans un volet anglophone intitulé Team Air, en reproduisant le modèle d'entreprise de Grondair. Les visiteurs ont pu acheter, avec des chèques en argent virtuel qui leur étaient fournis sur place, des produits vendus à leurs kiosques.

Ce sont plus de 500 participants, provenant d’entreprises d’entraînement de tout le Québec, qui se sont réunis dans une soixantaine de kiosques à la mi-novembre. Notons que cette expérience sera répétée au cours des prochaines années par l'entreprise de Saint-Joseph, et qu'elle représente une grande source de motivation et de fierté pour ses participants.

Collaboration avec des employeurs de la région

Les employeurs de la région à la recherche de main d'oeuvre efficace et compétente, et souhaitant augmenter le rendement de leur compagnie, sont invités à inscrire leurs employés chez Tandem International en tout temps.

Ceux-ci feront alors une économie de temps et d'argent dans leur processus de recrutement, puisque les services de l'entreprise de Saint-Joseph sont gratuits, et que les personnes qui vont leur être référées seront motivées à intégrer le marché du travail, en plus d'être expérimentées, qualifiées et opérationnelles.

Critères d'admissibilité

Précisons que les participants doivent être âgés de 18 ans et plus, être disponibles 33 heures par semaines pour une durée maximale de 15 semaines et posséder une formation ou une expérience de travail dans le domaine convoité afin d'être admis chez Tandem International.

Les gens intéressés à joindre l'entreprise doivent également être à la recherche active d'un emploi et doivent obtenir l'approbation d'Emploi-Québec ou d'un organisme responsable. Il est important de mentionner que le stage peut prendre fin en tout temps lors de l'obtention d'un emploi.

Pour joindre Tandem International