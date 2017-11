« Il faut travailler ensemble » - Paul Busque à propos de la pénurie de main-d’oeuvre

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a fait savoir qu’il n’y avait pas qu’une seule solution quant à la pénurie alarmante de main-d’œuvre dans la région.

Sans le dire avec ces mots, le député a semblé reprendre le proverbe africain qui avait été mentionné par l’un des conférenciers lors de la 16e édition du Déjeuner du président du Conseil économique de Beauce. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

« Il faut travailler ensemble », a fait part le député pour expliquer les moyens que peut prendre la Beauce pour résoudre ce problème.

« Ensemble c’est qui? C’est le Conseil économique de Beauce, la Beauce Embauche, le Carrefour jeunesse-emploi et la Commission scolaire, car c’est là que la formation se trouve », a énuméré Paul Busque en mentionnant que la région n’avait pas le luxe de laisser un volet de côté.

Également présent lors du déjeuner, le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement règlementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, a aussi répondu aux questions des journalistes présents.

« Il faut être novateur dans le secteur des ressources humaines, mais je crois que ça va beaucoup passer par l’immigration », a noté M. Billette, qui a également mentionné que 85 % de l’immigration se retrouve à Montréal alors que les besoins dans ce domaine se retrouvent en région à 55 %.

« Les gens ne se retrouvent pas là où on en a besoin d’eux, a-t-il ajouté. On va arriver avec un plan d’action qui va permettre d’envoyer les gens au bon endroit. »

Or, il n’a pas mentionné quand ledit plan sera annoncé.

« Un autre moyen sera l’automatisation et c’est plate à dire. Certaines entreprises vont pouvoir et devoir s’automatiser », a-t-il lancé.