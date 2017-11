Des nouveautés prévues pour la 10e édition du Gala des Perséides 2018

Le jeudi 23 novembre, à Scott, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Beauce (CCINB) a officiellement lancé la 10e édition de son traditionnel Gala des Perséides, auquel près de 450 personnes sont attendues le 21 avril 2018, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Gratuit et ouvert à toutes les entreprises ayant une place d'affaires en Nouvelle-Beauce, l'évènement sera l'occasion de saluer les efforts des entreprises et organisations de la Nouvelle-Beauce qui contribuent au développement socio-économique de la région. « Ce gala viendra couronner la détermination et les efforts des entreprises de la Nouvelle-Beauce », a déclaré Anne Vaillancourt, la directrice de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, partenaire majeur de la soirée.

Un gala placé sous le thème du Web et des nouvelles technologies

François Faucher, directeur général chez NNC Solutions, oeuvrant dans le secteur des télécommunications sans fil depuis près de trente ans, sera le président d'honneur de l'édition 2018.

« Le thème de notre gala touchera le Web, les nouvelles technologies et les prochaines tendances », a déclaré Chantal Gravel, présidente du comité organisateur des Perséides 2018.

Quelques nouveautés prévues pour l'occasion

Selon l'animatrice de la soirée, Nancy Labbé, directrice de la CCINB, le 10e anniversaire de l'évènement sera salué d'une façon bien particulière. « On compte apporter quelques nouveautés et parmi celles-ci notez que la population est invitée à voter pour l'entreprise ou la personnalité d'affaires s'étant impliquée dans sa communauté et ayant contribué à son développement socio-économique », a-t-elle expliqué.

En tout, cinq finalistes seront choisis par la population et le grand gagnant sera connu le soir du gala. À noter que les cahiers de mise en candidature sont disponibles sur le site Web de la Chambre de commerce, CCINB.ca. Quatorze prix seront remis au cours de la soirée. Les entreprises peuvent s'inscrire à plus d'une catégorie et ont jusqu'au 15 janvier pour s'inscrire, puis jusqu'au 16 février pour déposer leur candidature.

Rappelons que la CCINB a été fondée en 1930 et regroupe près de 400 membres exerçant leurs activités dans différents secteurs de l'économie.