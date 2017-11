Dans une lettre ouverte envoyée le 23 novembre, le président des Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek, fait part de ses déceptions concernant la mise à jour économique du gouvernement du Québec.

« Les Producteurs de grains du Québec ont toutes les raisons d’être déçus de la mise à

jour économique du gouvernement du Québec. En effet, cette dernière n’apporte aucun

nouveau soutien au secteur stratégique de la production de grains, pourtant nécessaire

pour faire face aux augmentations constantes des contraintes à la production imposées

par le gouvernement. Pourtant, cette mise à jour aurait dû être le déclencheur vers un

réinvestissement significatif pour soutenir la productivité et la compétitivité de notre

secteur face à ses concurrents étrangers.



Parmi les attentes qui n’ont pas trouvé de réponses pour le moment, notons l’allocation

des ressources nécessaires pour la mise en place de mesures d’accompagnement et

de compensation des producteurs afin de répondre aux attentes sociétales actuelles et

nouvelles, que ce soit en matière de pesticides ou de bandes riveraines. La même

approche devrait être requise pour les enjeux de l’étiquetage des OGM et de la taxation

du carbone.



Les Producteurs de grains souhaitaient aussi que le gouvernement évite le

détournement des 38 millions de dollars du solde résiduel du Programme d’assurance

stabilisation des revenus agricoles (ASRA) pour le maïs-grain et le soya. De plus, le

gouvernement doit enclencher la réforme du Programme de crédit de taxes foncières

agricoles (PCTFA) demandée depuis plusieurs mois déjà.



Sans le redressement du soutien accordé aux producteurs de grains, les producteurs de

partout à travers la province auront de plus en plus de difficulté à concurrencer les

fermes étrangères, qui bénéficient de réglementations bien moins contraignantes et d’un

soutien autrement plus généreux. Les Producteurs de grains réclament donc tout

simplement et légitimement leur part des importants surplus budgétaires annoncés. Le

gouvernement devrait répondre à ces demandes rapidement afin d’assurer le maintien

de la contribution de notre secteur au développement économique du Québec. »