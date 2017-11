La réalité virtuelle est arrivée à Saint-Georges

L’avenir des jeux vidéo se trouve dans la réalité virtuelle et le président de Zone 61 Inc., Michel Jacques, l’a bien compris.

Œuvrant dans le monde de l’informatique depuis près de trois décennies, M. Jacques a ouvert en fin de semaine le Centre de divertissement de réalité virtuelle.

« On est submergé à 360 degrés dans le jeu et c’est vraiment hot! », a dit, tout souriant, le président.

Quelques jours avant l’ouverture officielle, plusieurs personnes de différentes catégories d’âges ont essayé ladite réalité virtuelle. « On a fait un test avec des personnes de 70 ans et bien qu’elles n’aient pas essayé le jeu des montagnes russes, elles ont capoté », a-t-il dit sans détour.

Avant d’en arriver-là, il a fait beaucoup de recherches. « Il n’y a pas de manuel pour nous former et nous dire dans quoi on s’embarque puisque c’est un domaine très avant-gardiste », a-t-il fait savoir.

Quatre stations de réalités virtuelles sous les technologies d’Occulus Rift Touch (avec manettes), Play Station 4 VR avec kit de course (siège et volant Force Feed Back) et kit HTC Vive bientôt disponible, voilà quelques exemples qui attendent ceux qui franchiront les portes du Centre de divertissement.

« Ce n’est pas une arcade », a précisé le fondateur. Selon lui, ce genre de centre est très rare au pays. « Il ne doit pas en avoir une dizaine au Canada », a-t-il estimé.

M. Jacques n’est pas seul dans ce projet, puisqu’il a toute sa famille avec lui. Ses enfants, Janika et Jimmy, ainsi que son épouse Johanne Beaudoin font aussi partie de l’aventure.