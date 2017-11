La Ville de Saint-Georges remplace sa politique d’évaluation du personnel-cadre

La Ville de Saint-Georges a annoncé le remplacement de sa politique d’évaluation du personnelle-cadre et la modification de sa politique salariale des employés-cadres.

Lors de son entrevue avec EnBeauce.com, le maire Claude Morin a mentionné que les employés n’avaient pas d’évaluation annuelle.

« Il y a peut-être eu des cadres qui ne méritaient pas l’augmentation automatique annuelle, a lancé le maire. Maintenant, ils seront évalués chaque année. »

« C’est arrivé une fois qu’on a dû prendre des mesures disciplinaires », a-t-il fait savoir. Lorsqu’on lui a demandé il y a combien de temps de cela, il a répondu « trois ans » en mentionnant qu’il faut du temps pour changer les règles dans le monde de la politique.

« On n’a pas durci cette politique municipale, mais on l’a rendue plus claire pour s’assurer que l’évaluation se fasse », a-t-il ajouté.

Ladite politique municipale existait depuis 1996.