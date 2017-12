Alien Informatique souhaite la bienvenue à Keven Parent

L'entreprise Alien Informatique a récemment accueilli un nouvel employé dans son équipe. Il s'agit de Keven Parent, qui possède plus de 10 ans d'expérience auprès des entreprises de la région. Celui-ci occupera un poste clé pour mieux répondre aux besoins des entreprises de la Beauce et de la région de Québec.

Avec l’état actuel de la main d’œuvre, il est difficile pour les entreprises de mettre la main sur des employés et encore plus sur des employés spécialisés et d’expérience. L’équipe d’Alien Informatique, composée de trois techniciens, est pour sa part en mesure de pallier à ce manque de main-d’œuvre en offrant aux entreprises un technicien à temps partiel sans les inconvénients de l’embauche.

Keven Parent possède de l'expérience avec les entreprises de la région et leurs technologies, que ce soit en ce qui concerne les serveurs, la virtualisation, ou encore le cloud. « C’est simple, toutes les entreprises veulent parler à Keven », explique le président de l'entreprise, Carol Poulin.

M. Poulin dit également de cet employé qu'il est une personne passionnée, qui a à cœur le service rapide et personnalisé.

« L’entreprise pour laquelle je travaillais auparavant avait beaucoup grandi et je sentais que les clients en souffraient. Quand je sers une entreprise, c’est comme si je servais mes parents. Mon nom est en jeux et je veux que ce soit impeccable », d'expliquer Keven Parent.

« Carol Poulin m’a offert la possibilité de retrouver le dynamisme, l’agilité et l’efficacité d’une petite entreprise qui en donne plus », d'ajouter le nouvel employé.

Éric Bujold, quant à lui, est un spécialiste en recherche d’informations. Trouver une information, une procédure ou une solution inconnue représente pour lui un défi qui doit être réussi à tout prix. La clientèle résidentielle l’apprécie particulièrement pour sa grande patience et son intérêt envers le client.

Le président d'Alien Informatique définit d'ailleurs les membres de son équipe comme étant « des gens de solutions qui aiment régler les problèmes ». En ce sens, on peut lire ceci sur le site web de cette entreprise beauceronne : « Pour nous, l'informatique ce n'est pas un travail, c'est une passion ! ». Il précise également qu'Alien Informatique travaille en équipe et met à profit les forces de tous.

Avec les techniques de travail et les technologies d’accès à distance, les techniciens d’Alien Informatique sont en mesure de régler 95 % des problèmes informatiques des entreprises à distance. Dans le cas où un technicien a besoin de se déplacer, Alien Informatique offre, bien entendu, du service sur place.

Rappelons qu'Alien Informatique existe depuis 2009 et que tous ses employés sont des techniciens seniors qui possèdent un minimum de 10 ans d’expérience.

Pour joindre l'équipe chez Alien Informatique