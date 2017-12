Le Conseil économique de Beauce prépare son prochain déjeuner thématique

C’est le 14 décembre, de 7 h 30 à 8 h 30, que le Conseil économique de Beauce tiendra son prochain déjeuner thématique, et ce, au Georgesville.

« Plein feux sur les perspectives économiques et les technologies numériques », sera le thème dudit déjeuner. Pierre Cléroux (vice-président, Recherche et économiste en chef de Banque de développement du Canada), Anne-Pierre Paquet et Érick Perreault (associés, services-conseils de Banque de développement du Canada) seront les conférenciers.

Les principaux thèmes abordés seront les impacts du contexte économique québécois et international sur les entreprises d'ici, les avancé dans la numérisation de leur entreprise et comment élaborer son plan d’action afin de tirer profit des technologies numériques.

Il est également possible d'apporter des denrées pour Moisson Beauce.