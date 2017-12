Boa-Franc s'associe avec l'Université Laval pour créer une chaire de recherche industrielle

Spécialisée dans la fabrication de planchers de bois franc, l'entreprise éponyme de St-Georges a annoncé, le 6 décembre 2017, son partenariat industriel avec des étudiants et des professeurs de l'Université Laval pour développer un programme de recherche, selon eux, « unique au Canada ».

Boa-Franc compte ainsi développer, en lien avec l'Université Laval, des solutions de finition et de densification novatrices pour les produits de bois d'intérieur. Le nouveau programme de l'université prendra la forme d'une « Chaire de recherche industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada » et aura pour mission d'accroître l'utilisation des produits d'apparence en bois d'intérieur.

Afin d'améliorer ce type de produits dans un esprit de développement durable, des produits de finition devraient être développés, ainsi que des procédés de densification permettant d'améliorer la performance de ces produits.

« Le bois est un matériau de construction indispensable, tout en étant biodégradable. L'innovation et l'environnement sont au coeur même de nos préoccupations depuis nos tout débuts », a déclaré le président de Boa-Franc, Pierre Thabet.

Il a aussi tenu à rappeler à quel point ce partenariat permettra de « développer de nouveaux produits novateurs, de générer de précieuses connaissances scientifiques en plus de former des nouveaux chercheurs ».

À noter que le financement du programme de recherche de la chaire totalise un montant de 4,2 M$ sur cinq ans, incluant la contribution financière des différents partenaires privés et de l'Université Laval.

Rappelons que la « Chaire de recherche industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada » vise à positionner le pays comme chef de file mondial en finition et en densification des produits d'apparence en bois d'intérieur.