Karting Paintball Thetford cesse ses activités et ferme ses installations

En opération depuis l'an 2000, Karting Paintball Thetford a annoncé hier, lundi le 9 avril, la fermeture de ses installations et l’arrêt complet de l’ensemble de ses opérations à Thetford Mines.

Bien impliquée dans le développement de la région depuis des années, la famille Gosselin a pris

cette décision suite à la conclusion d’une entente concernant la vente du terrain pour favoriser

l’expansion d’une entreprise locale. Une annonce suivra prochainement à ce sujet. La transaction demeure confidentielle pour le moment.

Précisons que la direction de Karting Paintball Thetford travaille présentement sur un projet de relève et de relocalisation des opérations de Karting Paintball Thetford dans la MRC des Appalaches.



« Nous sommes très fiers d'avoir construit, ici à Thetford, l'un des plus beaux centres de karting

au Canada. Nous l'avons opéré avec passion et nous avons travaillé sans relâche à offrir les plus hauts standards de qualité depuis près de 20 ans », explique le président de l'entreprise, Louis Gosselin.

« Nous pratiquions ce fabuleux sport depuis 1985 mais nous nous tournons maintenant vers de nouveaux projets. Nous en profitons pour remercier tous nos employés qui ont fait que Karting Paintball Thetford a été le coup de cœur touristique et l'attraction numéro un en région depuis plusieurs années », poursuit-il.

« Nous remercions également notre fidèle clientèle d’être venu faire la course avec nous toutes ces années », a conclu M. Gosselin.

Le président ajoute qu’il est bien fier d’avoir vu performer à Thetford, lors de championnats provinciaux, de futurs champions tels que Andrew Ranger en Nascar et Lance Stroll maintenant en formule 1.

Notons qu'aucun autre commentaire ne sera donné pour le moment. Les propriétaires désirent encore une fois remercier leurs fidèles clients qui ont profité de leurs installations durant toutes ces saisons.

Ceux et celles qui auraient en leur possession des certificats-cadeaux toujours valides seront contactés personnellement à ce sujet.