Travaux majeurs à venir chez Auto du boulevard Kia de Notre-Dame-des-Pins

Depuis le début de l'année, l'entreprise Auto du boulevard Kia s’affaire à moderniser ses installations. L’arrivée de nouveaux produits et les ventes grandissantes poussent le concessionnaire de Notre-Dame-des-Pins à effectuer des travaux majeurs. Le paysage changera donc au cours des prochains mois dans cette municipalité.



Comme l’expérience client passe par le contact avec les employés, un environnement de travail agréable, fonctionnel et au goût du jour est primordial. C’est en se servant du concept « Red Cube », proposé par Kia Motors, que la mise à jour prendra forme. La nouvelle image de Kia poursuit d'ailleurs le même objectif que la concession, soit d’offrir la meilleure expérience tant pour les employés que pour les clients.



Les travaux ont débuté cet hiver par la modernisation de l’atelier mécanique. Ce sera ensuite au tour du département de service de se rendre plus fonctionnel et accueillant. Le confort et les commodités de la salle d’attente seront notamment renouvelés. Plus d’espace sera finalement créé dans la salle de montre, par le réaménagement des bureaux.



Auto du boulevard Kia profitera également de cette occasion afin de mettre à jour son identité visuelle. La lettre A, présente depuis le tout début de ses opérations en 1994, continue d’être la pièce maîtresse du nouveau logo. Celui-ci sera maintenant plus adapté à la réalité des nouveaux médias.



Le tout sera conclu d’ici l’été 2018, avec une nouvelle présentation extérieure. Le concept de l’ellipse latérale reprendra la forme ovale du logo de Kia, en produisant un effet de tunnel.

Notons que le concessionnaire tient à préciser qu'il restera ouvert pendant la durée des travaux.