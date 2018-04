Mars 2018 : la Ville de Saint-Georges autorise des travaux de 7 M$

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation pour des travaux de construction et de réfection d’une valeur de 7 M$ au cours du mois de mars 2018.



Parmi les principaux chantiers qui ont obtenu un permis, les entreprises Gestion Kenny Perron et Gestion Yves P. Poulin procéderont notamment à la construction d’un bâtiment multifamilial de 12 logements au 2371, 130e Rue. Le projet est évalué à 1,3 M$.

Par ailleurs, l’entreprise 9334-0214 Québec inc. procédera à la construction d’un bâtiment commercial au 2775, 120e Rue. Ce projet nécessitera un investissement de 930 000 $.

Au cours des trois premiers mois de l’année 2018, le Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Georges a autorisé 205 permis de construction et de rénovation pour une valeur totale de 12 732 130 $, soit une somme similaire à pareille date l’année dernière.

Ces travaux permettront notamment l’ajout de 63 unités de logement. Si l’on compare avec l’année dernière, on note une baisse des investissements de 3,1 M$ au niveau institutionnel, mais une hausse de 3,4 M$ dans la construction de bâtiments multifamiliaux.



Projet de développement



Lors de la séance de conseil municipal du lundi 9 avril dernier, les élus ont donné leur autorisation pour des travaux de prolongement de services municipaux dans la 131e Rue, la 132e Rue et la 24e Avenue.



Le projet, demandé par l’entreprise Gestions G. Rancourt, prévoit la construction de six jumelés, de trois bâtiments multifamiliaux de quatre logements chacun, ainsi que dix autres bâtiments de six logements chacun.

Globalement, la construction de ces bâtiments, évalués à 9 150 000 $, permettra l’ajout de 84 unités de logement à Saint-Georges.