L'entreprise Couvre Plancher Jimmy Lagrange est vendue

EnBeauce.com avait déjà appris depuis un moment que l'entreprise Couvre Plancher Jimmy Lagrange allait être vendue. La prise de possession a lieu aujourd'hui, c'est maintenant officiel : la vente est conclue. C'est Francis Rodrigue et Sabrina Poulin, de l'entreprise Couvre-plancher Francis Rodrigue inc., qui sont les nouveaux propriétaires. Ceux-ci nous l'ont confirmé hier dans un entretien où les sourires se bousculaient.

À lire également :

Le couple Rodrigue-Poulin a fait un achat d'actifs et non d'actions. Couvre Plancher Jimmy Lagrange continuera d'exister, mais cessera ses activités en vente pour se concentrer sur l'installation. Il pourra garder la même clientèle sans problème. Le nouveau nom de l'entreprise est Solutions Plancher & Décor. Environ dix jours seront nécessaires pour que la nouvelle enseigne fasse son apparition.

La transition s'est faite dans l'harmonie, car M. Rodrigue connaissait déjà très bien M. Lagrange. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur différents projets, par exemple le nouveau Renaud-Bray et Hyundai. Il est bien important de comprendre que Jimmy Lagrange ne disparaîtra pas, mais qu'il s'est simplement détaché de la division des ventes.

« C'est un nouveau défi qui se présente à nous. C'est une occasion qui s'est présentée grâce à Jimmy. Les circonstances l'ont amené là [...] Ça vient très bien compléter ma compagnie, qui est dans l'installation. C'est un atout qu'on ajoute à notre jeu. Ma compagnie va rester ouverte et va donner les mêmes services de base. Je suis déjà spécialisé dans la céramique, le marbre, le granite et les pierres décoratives. Je veux ouvrir d'autres portes dans l'installation. Pour l'instant, on s'entoure d'une bonne équipe de sous-traitants pour être en mesure d'offrir un service complet aux clients », a déclaré Francis Rodrigue.

Même réaction pour sa conjointe, Sabrina Poulin, qui voit dans cette acquisition un événement heureux : « c'est un beau défi, c'est un projet de couple aussi », a-t-elle ajouté. Le couple a deux jeunes enfants.

L'entreprise Couvre Plancher Jimmy Lagrange, spécialiste en recouvrement de sols, a été fondée en 1997 par Michel Deblois.

C'est en 2011, alors âgé de 28 ans, que Jimmy Lagrange a pris les reines de l'entreprise. Apportant à sa clientèle des produits de plus en plus diversifiés, Couvre Plancher Michel Deblois a changé de nom pour devenir Couvre Plancher Jimmy Lagrange.

Précisons que l'équipe de Couvre Plancher Jimmy Lagrange, avant la vente d'aujourd'hui, se composait de Jimmy Lagrange, propriétaire et installateur, Tony Lagrange, installateur, Sylvie Poulin, décoratrice, et Marc-Paul Dupuis, décorateur.

Rédigé en collaboration avec Amélie Carrier