Portes ouvertes chez ENT4MUR, spécialiste en produits d’enveloppes de bâtiments

L'entreprise ENT4MUR se spécialise dans la vente de produits d’enveloppes de bâtiments, entre autres les portes et fenêtres et le revêtement extérieur. De plus, l'entreprise propose une très grande offre de portes intérieures prémontées et de moulures de finition, de poignées et d'items de quincaillerie, le tout selon les spécifications des clients. Cette dernière a ouvert ses portes en Beauce lors du lundi 16 avril dernier.

Située au 643 B, 14e Avenue, à La Guadeloupe, à gauche du Dollarama, cette compagnie est chapeautée par un regroupement de six personnes passionnées et d'expérience, provenant des milieux de l'architecture et de la construction. Une journée portes ouvertes s'y déroulera d'ailleurs samedi le 28 avril prochain, de 10 h à 16 h. Contracteurs ou particuliers, tout le monde y est convié.

L'équipe de travail est composée d'Amélie Beaulieu, directrice générale, Stéphanie Giroux, technologue en architecture et propriétaire chez Conception Archipel, Dave Roy, producteur en usine, ainsi que trois entrepreneurs de Rénovation de la Chaudière, soit Louis Beaulieu, Isael Beaulieu et Dave Ratté, aussi directeur de comptes chez ENT4MUR.

Stéphanie Giroux compte à son actif 10 ans d’expérience dans le domaine. Dave Roy, quant à lui, travaille depuis toujours dans le domaine de la fabrication de portes premontées et de moulures intérieures. Finalement, les trois spécialistes en construction et leurs employés sont reconnus pour toujours se porter disponibles afin de discuter avec les gens et de répondre à leurs questions.

Ces derniers ont décidé d'implanter ce concept à La Guadeloupe, car c'est une municipalité grandissante où ça bouge beaucoup, coté entrepreneurial. La municipalité se situant dans un endroit central entre la Beauce et l’Estrie, ils visent un marché autant au nord qu’au sud de leur secteur.

Un total de 1 300 pieds carrés de pur bonheur

ENT4MUR possède la plus grande salle de montre de la région. Étant dans une ère où les gens souhaitent s’approprier leur décor et s’investir dans leurs projets de construction ou de rénovation, les propriétaires ont fait une sélection des plus beaux produits pour leurs clients.

L'équipe a d'ailleurs fabriqué des modèles de revêtement extérieur sur mesure et des panneaux d’échantillons de grandes dimensions, pour bien représenter l’application sur un mur complet.

L'entreprise de La Guadeloupe offre également plus d'une vingtaine de modèles de portes intérieures design et plus d’une vingtaine de portes italiennes disponibles dans cinq finis différents, en plus des nombreux modèles plus conventionnels. Précisons qu'il leur est aussi possible de fabriquer des portes sur mesure pour les clients.

Service d'architecture et de design

Stéphanie Giroux, de chez Conception Archipel, s'est jointe à l'équipe d'ENT4MUR et se fera un plaisir d'accompagner les clients dans leurs projets.

Qu'ils aient besoin de plans complets d'architecture ou de design, d'imageries 3D ou simplement de bons conseils pour mener à terme leurs travaux, elle sera disponible au quotidien pour les épauler.

Un accompagnement de A à Z

ENT4MUR, c’est la solution pour tous les types de bâtisseurs, passant de l’auto-constructeur à l’entrepreneur spécialisé. Ses services s’adressent donc à tout le monde qui souhaite faire des rénovations ou la construction d'une maison neuve.

L'entreprise de La Guadeloupe offre un service complet de A à Z, de la conception des plans d’architecture à l’installation des produits, en passant la construction de ceux-ci. La livraison est aussi offerte, partout dans la région.

Pour joindre l'équipe chez ENT4MUR