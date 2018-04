Ouverture de l'Espace rencontre RBC à Sainte-Marie

RBC Banque Royale estime que les besoins et les habitudes bancaires des clients sont en constante évolution. Afin de mieux répondre à ces besoins, l'institution financière a lancé aujourd'hui, mercredi le 18 avril, l’Espace rencontre RBC, à Sainte-Marie-de-Beauce. Il s'agit d'un nouveau concept où ses conseillers pourront créer des liens avec la collectivité et servir les clients de façons novatrices.

L’Espace rencontre RBC de Sainte-Marie proposera aux clients un aménagement où ils trouveront des conseils, de l’information et du soutien. Ils auront également accès à des conseillers et spécialistes qui les renseigneront sur les nouveaux outils et ressources bancaires.

Selon RBC, les clients s’attendent de nos jours à bénéficier à la fois de la commodité des modes de prestation numériques libre-service et de la prestation de conseils spécialisés en personne.

« Alors que les clients effectuent leurs opérations bancaires par l’intermédiaire de divers modes de prestation libre-service ou avec assistance, il est important pour RBC d’établir des façons novatrices de créer des liens avec eux et avec les collectivités », a déclaré le vice-président, Québec, Beauce, Centre du Québec et Mauricie chez RBC Banque Royale, André Labbé.

« À titre de banque relationnelle à l’ère numérique, RBC est fière d’offrir aux clients l’accès à ses services et à son personnel de façons nouvelles », a ajouté le principal intéressé.

L’Espace rencontre RBC sera un endroit où l'institution financière établira des relations avec des partenaires communautaires, de façon à ce que ses clients puissent être dirigés vers les ressources, les conseils et l’expertise nécessaires, au sein même de leur collectivité.

Notons que ce nouvel endroit comprendra un guichet automatique bancaire, où les client pourront se procurer des devises canadiennes et américaines. Ce dernier sera accessible en tout temps.