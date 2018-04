Une première édition réussie pour le Salon Elle & Cie

La première édition du Salon Elle & Cie, événement entièrement dédié aux intérêts féminins, a connu un fort succès le week-end dernier à Saint-Georges.

Au total, ce sont plus de 600 personnes qui se sont déplacées au Centre de congrès Le Georgesville pour venir y rencontrer les 42 exposants sur place.

« Selon mon expérience et en comparaison aux événements semblables, nous avons accueilli un nombre de personnes plus que satisfaisant », a indiqué Vicky Bureau, instigatrice du Salon Elle & Cie.

Avec la croissance et la présence des boutiques et services en ligne, ainsi que l’omniprésence des réseaux sociaux dans notre quotidien, les gens se déplacent désormais moins souvent qu’à une certaine époque pour magasiner et découvrir de nouveaux services.

En ce sens, le Salon Elle & Cie avait pour objectif de rassembler au même endroit plusieurs entreprises et professionnel(le)s, proposant des produits et services plus variés les uns que les autres, en plus d’offrir de nombreuses promotions.

Cette opportunité aura ainsi permis aux PME participantes de rencontrer leur clientèle cible dans une formule « gagnant-gagnant ».

« Les exposants sont satisfaits. Ils ont connu un super week-end, ont fait de belles rencontres et, dans plusieurs cas, ont fait des ventes fructueuses. Une expérience à répéter », a rajouté Vicky Bureau.