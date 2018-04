Résultats financiers de 2017 de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce

Au terme de son exercice 2017, la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce affiche des revenus d’exploitation de 3,6 M$, en baisse de 0,04 % par rapport à ceux de 2016. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 4,9 M$, soit une augmentation de 9,34 %. Son volume d’affaires a augmenté de 6,4 %, pour s’établir à 1,2 G$.

Cette excellente performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a retourné 1,2 M$ à ses membres et à la collectivité, soit 97 301 $ sous forme de commandites et de dons, 177 593 $ par son Fonds d’aide au développement du milieu et 891 000 $ au moyen de ristournes.

Parmi les projets majeurs appuyés pendant l’année, notons le centre multifonctionnel de Saint-Honoré-de-Shenley, le centre sportif Armand-Racine de La Guadeloupe, le parc récréatif et les sentiers de Saint-Victor, le terrain de pétanques de Courcelles, l’ensemble des écoles du territoire et le pont pour les aventuriers.

« Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 891 006 $ et au dépôt de 100 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristournes collectives nous permettant d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés », a mentionné le président de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, Pierre Godbout.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement Desjardins à l’automne 2017. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres tiendra compte de l’ensemble de leurs produits et services de Desjardins, par exemple, les produits d’assurance et les cartes de crédit.

Retenons que pour cet exercice les revenus d'exploitation sont de 3,6 M$ avec des excédents de 5,2 M$. Le portefeuille de prêts s'élève 455 M$ et le volume d'affaires à 1,2 G$. On calcule un retour aux membres et à la collectivité une somme de 1,2 M$. Les ristournes aux membres, elles, atteignent les 0,9 M$.