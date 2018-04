La 5e édition de la Grande journée des petits entrepreneurs approche à grands pas

La cinquième édition de la Grande journée des petits entrepreneurs se déroulera lors du samedi 16 juin prochain, dans toutes les régions du Québec. Pour l'occasion, des milliers d’enfants de 5 à 12 ans présenteront leurs idées entrepreneuriales aux citoyens.

À lire également :

Cette année, la thématique « Réalise ton projet, quel qu’il soit ! » permettra aux jeunes entrepreneurs de mettre sur pied des entreprises qui donneront vie à leurs petites et grandes idées.

Du classique kiosque à limonade à un spectacle de magie ou à la création de biscuits, il y en aura pour tous les goûts.



Présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Grande journée des petits entrepreneurs 2018 sera coprésidée par Michèle Boisvert, première vice-présidente au rayonnement des affaires à la Caisse et par Serge Beauchemin, investisseur et entrepreneur.

« Chaque année, les jeunes nous émerveillent par leur capacité à apprendre et à développer leur autonomie. Le Québec est un terreau fertile pour l’entrepreneuriat et il n’est jamais trop tôt pour commencer », de déclarer Madame Boisvert.

L'objectif pour cette édition 2018 serait de dépasser le cap des 5 000 petits entrepreneurs, clin d’œil à ce cinquième anniversaire.

« Je vous invite à imaginer le Québec de demain avec toutes ces graines que nous semons à travers la province, par la participation de milliers d’enfants à cet événement ! », de souligner Serge Beauchemin.

« Années après années, cet événement permet à un nombre grandissant d’enfants de découvrir le plaisir d’entreprendre en famille, tout en s’amusant. Nous assistons aux premiers pas de notre future génération d'entrepreneurs québécois », de mentionner la cofondatrice de l’événement, Isabelle Genest.



Il est possible de s'inscrire à cet événement dès maintenant en visitant le site Web de la Grande journée des petits entrepreneurs.



Rappelons que le Grande journée des petits entrepreneurs a été créée en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet.