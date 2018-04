LA PISCICULTURE DU CASTING CLUB AU PARC BÉLAIR

Plusieurs se souviennent sûrement de ces bassins d'eau avec truites près de l'église de l'Ouest dans les années '60. Ce centre piscicole était situé à l'est du Parc Bélair (aujourd'hui l'Arborétum), le long du ruisseau Jérome, que la ville a enfoui et fait disparaître en 1970. En fait, la pisciculture était située exactement là où se trouve aujourd'hui le stationnement avant du CHSLD (foyer pour personnes âgées), voisin du cimetière. C'était une initiative du Casting Club regroupant des sportifs grands amateurs de pêche qui avaient réalisé ce beau projet, entre autres Clément Rhéaume, Robert Pelchat, Victor Loubier, Marc Roberge, Gaétan Dallaire et quelques autres. Ces bénévoles y ensemençaient et élevaient des centaines de truites. À tous les dimanches, il y avait un grand nombre de visiteurs qui allaient admirer ces superbes installations. On pouvait y acheter de la nourriture à poissons dans des distributrices et les lancer dans les étangs, ça devenait grouillant de poissons qui se précipitaient pour avoir leur part, vraiment une belle attraction. Je me souviens d'une fois où il y a eu un problème d'alimentation en eau (probablement trop de chlore) et où toutes les truites ont péri; certains des bénévoles ont été tellement déçus qu'ils en ont versé des larmes. Un autre souvenir impérissable. Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.