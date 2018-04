20e Défi OSEntreprendre : les lauréats régionaux sont connus

Le Défi OSEntreprendre est un mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec son volet Entrepreneuriat étudiant, qui reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise, qui appuie les nouveaux entrepreneurs, et son volet Réussite inc., qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec.

La liste complète des lauréats peut être consultés sur le site Web d'OSEentreprendre (www.osentreprendre.quebec).