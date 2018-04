Québec octroie 1,5 M$ à l'École d'entrepreneurship de Beauce

Le gouvernement du Québec a alloué ce matin, lundi le 30 avril, une aide financière de 1,5 million de dollars sur trois ans à l’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB), afin de bonifier son offre de services et d’accélérer l’expérience en affaires des entrepreneurs. Cet octroi a été remis dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE), lancé le 23 mars dernier.

Cet investissement permettra notamment d’accroître l’accessibilité des programmes de l’EEB en réduisant l’apport financier des participants et d’élargir la vocation de son centre de recherche afin de contribuer à la progression de tous les entrepreneurs du Québec.

L'octroi de 1,5 M$ rendra également possible l'amélioration des programmes existants à l'École d'entrepreneurship de Beauce, et permettra notamment l’élaboration de programmes intensifs et spécifiques, en plus de faire en sorte que les collaborations entre l'EEB et les milieux scolaires, ainsi qu’avec les incubateurs et accélérateurs, s'intensifient.



« L’École d’entrepreneurship de Beauce fait partie des établissements d’enseignement qui enrichissent et stimulent la croissance de nos entreprises, partout au Québec », a expliqué le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque.

« L’investissement annoncé aujourd’hui permettra d’élargir les services offerts et de partager davantage l’expertise en matière d’entrepreneuriat avec les entrepreneurs de toutes les régions du Québec. C'est en attirant plus de nouveaux entrepreneurs et en les outillant beaucoup mieux pour qu'ils atteignent leurs objectifs que nous contribuons à stimuler davantage l'économie de tout le Québec », a ajouté le principal intéressé.

Par l’entremise de 34 mesures, le PAGE vise l’atteinte, d’ici 2022, de deux cibles, qui sont de créer 125 000 nouvelles entreprises, soit 2 000 de plus en moyenne par année, ainsi que de compter 3 500 entreprises à forte croissance, soit une cinquantaine de plus en moyenne par année.

Notons que le Programme d’aide à l’entrepreneuriat est un outil permettant de soutenir les organismes qui offrent des services spécialisés et complémentaires à ceux déjà existants.

Rappelons qu'il y a eu plus de 600 finissants à l'EEB depuis septembre 2010. Sur deux ans, l'impact sur les finissants est une augmentation des profits de 39 %, une augmentation des ventes de 13 % et une augmentation du nombre d'emplois de 10 %. Il y a actuellement 40 employés qui oeuvrent dans cet établissement.