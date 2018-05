Une 30e édition sous le signe de l’audace et de l’innovation

Le 2 mai dernier, la 30e édition du Souper annuel des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce s’est tenue devant plus de 280 invités. Organisé par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), cet événement est l’occasion de reconnaître l’audace et la vision des jeunes entrepreneurs de la région. Chaque année, l'événement attire de nombreuses personnalités du milieu des affaires.

« Depuis 30 ans, nous soulignons l’excellence et le dynamisme de la MRC de La Nouvelle-Beauce lors de cet événement. Même si le Souper annuel des jeunes gens d'affaires a pris plusieurs formes à travers les décennies, il a toujours conservé sa mission, soit celle de d'encourager les jeunes entrepreneurs » mentionne André Bonneville, président de DENB.

Cette année, Hydro-Québec est le partenaire présentateur de la soirée. « Nous sommes fiers de nous associer à Développement économique Nouvelle-Beauce à l’occasion de cette soirée dédiée au rayonnement de nouvelles entreprises de la MRC de La Nouvelle-Beauce. C’est un plaisir de saluer la vitalité de la relève entrepreneuriale de la région! », précise Geneviève Gourde, représentante de la société d’État.

Prix Jeune entreprise 2018 - Beaucinox, l'innovation en tête

Institué en 2013, le prix Jeune entreprise de l’année a été décerné à l’entreprise Beaucinox, située à Sainte-Marie. Ce prix vise à promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité tout en étant une source d’inspiration pour les jeunes entrepreneurs à poursuivre vers le succès. Ce prix souligne la réussite d’une entreprise de moins de 10 ans située en Nouvelle-Beauce et s’étant particulièrement illustrée au cours des dernières années.

C'est à l'âge de 25 ans, que Stéphane Turmel crée Beaucinox. L'entreprise se démarque par sa vision et pour son expertise en développement de produits. Beaucinox se spécialise dans la conception sur mesure et la fabrication d'équipements industriels en acier inoxydable pour des entreprises en production manufacturière, spécialement dans le secteur de l'alimentaire.

L'entreprise emploie actuellement 19 employés dont quatre ingénieurs et deux techniciens en génie mécanique. Grâce à une solide expertise, Beaucinox offre des solutions innovantes à ses clients. Le succès de l'entreprise est tel que des projets d'agrandissement de l'usine sont prévus pour 2018. En effet, la superficie de l'usine passera de 14 000 pi 2 à 42 000 pi 2 .

Une tribune pour huit jeunes entreprises

Au cours de la soirée, les convives ont également pu découvrir huit nouvelles entreprises de la MRC, choisies pour leur diversité et leur emplacement dans différentes municipalités de La Nouvelle-Beauce. Les huit entreprises présentées sont :

Facteur B, Saint-Isidore (Marielou Cloutier et Jean-François Boulay) ;

Structures PL, Saint-Elzéar (Philippe Lehouillier) ;

Porcella, Sainte-Marguerite (Pierre, Pascal, Patrick Demers et Gaétane Lessard) ;

Expert 3G, Sainte-Marie (Gabriel, Alexandre et Françis Grondin) ;

Labrie Traiteur raffiné, Sainte-Marie (Marc-André Labrie) ;

Revêtements Alnordica, Saint-Lambert- de-Lauzon (Yannick Dufour, Daniel Labonté et Stéphane Paradis) ;

Sébastien Landry Musicien, Saint-Isidore (Sébastien Landry) ;

Orthèses Novacorps, Sainte-Marie (Sabrina Rhéaume et Nadia Deblois).

Les capsules vidéo seront disponibles pour visionnement au cours des prochains jours sur le site denb.ca.

À propos de Développement économique Nouvelle-Beauce

Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) est la porte d’entrée des entrepreneurs où ceux-ci sont soutenus dans le démarrage ou la croissance de leurs projets d’affaires. Riche d’un réseau d’affaires, DENB est un agent facilitateur pour le maillage d’affaires.

Avec la connaissance de son milieu et de ses enjeux, DENB est un levier économique et travaille en collaboration avec les autres intervenants à des projets économiques structurants permettant à La Nouvelle-Beauce de se démarquer et de créer un sentiment de fierté pour la région.

Les activités économiques organisées par DENB servent de tribune pour mettre en valeur des entrepreneurs de la région et leurs succès. C’est aussi l’opportunité de faire découvrir et de mettre l’accent sur des thèmes qui sont au cœur de la réalité des entrepreneurs.