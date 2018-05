2017 : une année de transition dans le bois à papier

« En termes de production de bois à pâte, l’année 2017 aura été marquée par une hausse dans le bois franc livré à Domtar, par une baisse de production des feuillus 12 pieds et plus et par une série de changements dans le 4 pieds livré chez Kruger ». C’est ce que livrait la directrice de la mise en marché, Mme Annie Rousseau, ing.f., à l’assemblée générale du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce, le dimanche 29 avril au Journel à Saint-Joseph.

Les livraisons de bois franc à Domtar sont passées de 6 286 mètres cubes apparents (m3 app) en 2016 à 12 548 m3 app en 2017. Les livraisons de 4 pieds de sapin-épinettes sont passées de 84 316 m3 app à 59 812 m3 app durant cette période. Les livraisons de bois à pâte ne représentent plus que 18 % de toute la production, par rapport au sciage (82 %).

Notons toutefois que le prix final obtenu par le producteur, pour chacun des produits, est égal ou

supérieur au prix provisoire établi en début d’année, ce qui a permis de verser une ristourne aux producteurs totalisant 320 000 $ pour 2017.

La production de billes de sciage a continué d’augmenter durant 2017, particulièrement celle de sapin-épinette, qui dépasse les niveaux des neuf dernières années. Elle atteint 485 025 m3 solides comparativement à 405 860 m3 sol en 2016, en hausse de 20 %. La moyenne des prix au chemin du producteur s’est maintenue au niveau de 2016, autour de 330 $ le million de pieds mesure de planche (MPMP).

Services forestiers et acéricoles

Du côté d’APBB Services forestiers, plus de 640 propriétaires ont été rencontrés alors que le budget régulier des agences de mise en valeur de la forêt privée, totalisant 979 646 $, a été entièrement investi dans les travaux des propriétaires. Le budget de mobilisation des bois de 140 247 $ a été lui aussi entièrement investi.

Pour APBB Services acéricoles, on dénombre 210 plans d’érablières, 98 visites conseils, 112 hectares de martelage, 131 tests de sol et 89 dossiers d’évaluation.

Les finances

Le résultat financier du Plan conjoint est passé d’un léger déficit de 1 271 $ en 2016 à un excédent de 226 105 $ en 2017, malgré une baisse des livraisons de bois à pâte. Il faut dire que le sérieux coup de barre administratif donné en tout début d’année a entraîné une baisse importante des dépenses de gestion du Plan conjoint, alors que l’augmentation des livraisons de sciage a fait monter les revenus.

Les finances propres à l’Association, liées aux services forestiers et acéricoles, se sont elles aussi nettement améliorées, avec un important déficit en 2016 qui s’est presque entièrement résorbé en un an plutôt que deux, comme l’avait initialement prévu le conseil d’administration, au tout début de 2017.

Le président Éric Cliche a salué le travail et les efforts de l’équipe dans l’atteinte de ces résultats, en soulignant la collaboration des propriétaires qui ont su s’adapter aux importants changements apportés.

Élections

Trois administrateurs ont été élus ou réélus, soient : M. Mario Quirion, dans le secteur no 1 - MRC du Granit, M. Carl Chouinard dans le secteur no 2 - MRC de Bellechasse et M. Léopold Giroux au secteur no 3 - MRC Robert-Cliche.

Résolutions

Une résolution en faveur du projet de modification au règlement sur les contingents du bois a été adoptée, une autre demandant l’élimination de l’imposition sur le crédit de taxes foncières et une dernière sur le respect du droit de propriété en forêt privée, notamment en regard de l’application de la nouvelle loi sur les milieux humides.

À propos de l’Association

En affaires depuis 1962, l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce joue un rôle prédominant dans la mise en marché des bois de la forêt privée. Elle représente 11 000 propriétaires forestiers d’un territoire comptant 62 municipalités réparties dans 7 MRC, à qui elle offre un service de formation et d’information, en plus de mettre à leur disposition une gamme étendue de services-conseils en aménagement forestier et acérico-forestier. L’Association est affiliée à la Fédération des producteurs forestiers du Québec et à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.