De nouveaux forfaits du DPMEI pour propulser les PME à l’international

Le 30 avril dernier, Développement PME (DPME) lançait sa nouvelle programmation 2018-2019 à l’occasion d’un 5 à 7 dans ses bureaux de l’Innoparc de Lévis. Près de 80 personnes étaient rassemblées pour en apprendre davantage sur les thématiques d’actualité des prochaines activités et également assister au dévoilement de la nouvelle offre de services de DPME International (DPMEI).

Du côté de DPME, l’offre de services se décline en trois catégories, soit l’accompagnement personnalisé, les cercles d’échanges et la formation. Ces services sont offerts pour les trois principaux champs d’intervention de DPME, soit la commercialisation, l’innovation et la gestion des opérations et l’approvisionnement et la logistique.

Pour ce qui est de DPMEI, l’équipe a renouvelé son offre de services pour faciliter l’accès à l’exportation aux PME manufacturières de la région en mettant sur pied l’ Académie des exportateurs. Le programme de l’Académie est fondé sur trois forfaits qui sont offerts en fonction de la maturité de l’entreprise en matière d’exportation. Le forfait de base appelé « Embarquement » s’adresse aux nouveaux exportateurs qui ont un produit à fort potentiel, mais qui ont besoin de se faire guider dans leurs premières démarches à l’international. Le forfait « Décollage » est conçu pour les exportateurs intermédiaires qui ont déjà une présence à l’international, mais qui désirent développer de nouveaux marchés. Quant au forfait « En vol », il est offert aux exportateurs aguerris qui ont déjà une présence accrue à l’international, mais qui désirent la maximiser ou s’implanter dans un marché bien précis pour lequel ils ont besoin d’un accompagnement spécifique.