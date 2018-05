Faites reconnaître vos acquis avec le Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) est un chef de file dans la reconnaissance des acquis. Depuis que ce processus a été mis en branle par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en 2004, le cégep fait d'importants efforts afin que puissent être reconnues officiellement les compétences de nombreux travailleurs de la Beauce.

PUBLIREPORTAGE

Qu'est-ce que la reconnaissance des acquis ?

La reconnaissance des acquis (RAC) est un processus permettant à tout adulte ayant une expérience significative en lien avec un programme d'études de faire évaluer ses compétences et de les faire reconnaître officiellement. Les acquis doivent concorder avec les compétences du programme choisi et doivent avoir été assimilés par la pratique et par l'expérience. Si le dossier de la personne comporte des lacunes, plusieurs moyens lui seront proposés afin de l'aider à les combler par de la formation manquante.

La reconnaissance des acquis et des compétences est offerte à distance et s'allie au rythme de la personne. Dès le début de la démarche, le candidat reçoit un bilan qui tient compte de ses acquis scolaires et qui l'informe sur les compétences à évaluer. Quiconque demande de recevoir des informations en lien avec la RAC reçoit une pochette ou un courriel dans lesquels se trouvent plusieurs documents explicatifs. L'inscription peut se faire en tout temps, il n'y a pas de date limite.

À la fin du processus, un diplôme attestant les compétences maîtrisées est émis par le collège ou par le ministère.

La reconnaissance des acquis, c'est en tout temps, à votre rythme et à distance.

Avantages pour le candidat

La personne qui complète le processus reçoit une reconnaissance officielle, soit une attestation d'études collégiales, soit un diplôme d'études collégiales. Elle actualise et consolide ses compétences professionnelles ; elle valide des acquis tout en apprenant de nouvelles connaissances.

La personne se voit reconnaître ses compétences acquises par ses années d'expérience de travail. Elle acquiert des unités de formation collégiale tout en gardant son emploi. En effet, la reconnaissance des acquis, puisqu'elle s'accorde avec le rythme de tout un chacun, permet la conciliation travail, famille et études.

Enfin, cette démarche permet aux nouveaux diplômés d'accroître leurs possibilités d'accès à des fonctions supérieures ou, autrement dit, d'avoir une promotion. À tout le moins, la reconnaissance des acquis, en délivrant un diplôme, permet d'obtenir une sécurité et une satisfaction.

Avantages pour l'employeur

La reconnaissance des acquis permet à l'employeur de développer et de valoriser l'expertise de ses travailleurs. Elle rehausse, actualise et consolide leurs compétences. De plus, tout en favorisant la mobilité à l'intérieur de l'organisation, elle aide à la rétention du personnel. Enfin, elle fait en sorte que l'employeur ait en main le bilan des compétences de ses employés tout en pouvant planifier la relève.

Critères d'admissibilité et coûts d'inscription

Toute personne adulte, détenant une expérience de travail ou de vie en lien avec un programme d'études qu'offre le cégep Beauce-Appalaches, de même qu'un diplôme d'études secondaires (DES) ou encore une formation jugée suffisante, peut s'inscrire. En cas de doute, il faut s'informer.

Sauf pour les quatre programmes ciblés durant la période allant du 9 mai au 30 juin prochain, il en coûte 364 $ pour s'inscrire. Ce montant exclut le coût du matériel nécessaire. Il faut savoir qu'au Québec, les cégeps offrent une gratuité scolaire. Les coûts encourus ne sont que des frais administratifs. Le cégep Beauce-Appalaches est l'un des collèges qui, à travers le Québec, dispense des formations dont les frais d'inscription sont les plus faibles tout en offrant des formations de grande qualité.

Liste des programmes offerts en reconnaissance des acquis au Cégep Beauce-Appalaches

En lien avec la Journée des ressources humaines en Beauce, le cégep offre gratuitement, pour une période limitée, les programmes offerts pour les travailleurs en entreprises. Les programmes en gras sont ceux qui sont exemptés de frais administratifs du 9 mai au 30 juin 2018.

​Attestations d'études collégiales (AEC)

Agent service à la clientèle (domaine financier)

Agent en support à la gestion des ressources humaines

Bureautique

Comptabilité

Gestion d'entreprises agricoles

Gestion de groupe et organisation du travail

Inspection en bâtiment

Répartiteur en centre d'appels d'urgence

Techniques d'éducation à l'enfance

Techniques d'éducation spécialisée

Diplômes d'études collégiales (DEC)

Techniques d'éducation à l'enfance

Techniques d'éducation spécialisée

Pour recevoir des informations ou pour s'inscrire

Direction des services de la formation continue

Cégep Beauce-Appalaches

1055, 116e Rue, local A-220

Saint-Georges (Québec) G5Y 3G1

418 228-8896 ou 1 800 893-5111, poste 2222

rac@cegepba.qc.ca

www.cegepba.qc.ca