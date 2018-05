Le Regroupement des femmes professionnelles soulignera ses 25 ans

Le Regroupement des femmes professionnelles et d’affaires souhaite souligner ses 25 ans en tentant de réunir toutes les femmes ayant fait partie de son groupe de réseautage pour une soirée thématique qui se tiendra le 15 juin prochain.

À lire également :

Sous le thème « Robe noire et bulles », ce sont plus de 125 femmes que tentera de réunir le conseil d’administration de la 25e saison.

« Nous avons bénéficié de l’aide de membres fondatrices toujours actives pour trouver le plus d’anciennes membres possible, mais certaines anciennes sont plus difficiles à retracer. Nous souhaitons reprendre contact avec le plus de femmes possible pour souligner cet anniversaire important «, a déclaré Kathy Paul, présidente de la 25e saison du regroupement.

La soirée « retrouvailles » se déroulera le vendredi 15 juin 2018, dès 18h, au club de golf de Saint-Georges. Un souper méchoui et une soirée animée seront offerts aux participantes.

Le RFPA de Beauce est un organisme qui existe depuis 1992. Il est sans but lucratif, libre de toute affiliation politique ou partisane. Sa double raison d’être consiste à offrir une plus grande visibilité aux membres exclusivement féminins et à leur entreprise au sein du milieu économique beauceron et de leur permettre de promouvoir plus efficacement leurs produits et leurs services.