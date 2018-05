Quelque 4 500 $ remis en bourses lors de la foire de Face aux Dragons Beauce-Etchemin

Face aux Dragons Beauce-Etchemin a conclu sa première édition lors du vendredi 4 mai dernier, par sa foire aux projets etsla remise de prix qui se tenaient à l'École d’entrepreneurship de Beauce, à Saint-Georges. Pour l'occasion, les jeunes participants au concours ont eu le plaisir de voir le fruit de leurs efforts récompensés.

Au cours de cette soirée, les dix projets présentés se sont vu remettre des bourses totalisant un montant de 4587,50 $. De plus, les jeunes ont pu profiter de cette soirée afin de montrer au grand public les projets qu’ils ont mis sur pied et même vendre certains de leurs produits.

Le public qui était au rendez-vous s’est d'ailleurs dit charmé par la qualité et l’audace des jeunes participants.



Depuis l’hiver dernier, plus de 70 jeunes issus de la Commission scolaire Beauce-Etchemin et du

Cégep Beauce-Appalaches ont mis sur pied un projet entrepreneurial et ont présenté celui-ci devant des « Dragons » de la région.



Rappelons que Face aux Dragons Beauce-Etchemin est un concours éducatif à l’entrepreneuriat jeunesse initié en collaboration par les Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Nord, de Beauce-Sud et des Etchemins.

Il s’agit d’un concours où les jeunes du secondaire, du cégep, de la formation professionnelle et de la formation des adultes ont la chance de monter un projet entrepreneurial avec toutes les étapes que cela comporte, pour ensuite le présenter devant un jury de « Dragons » issus de la région.