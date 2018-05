Un aréna de laser tag verra le jour en août 2018 à Saint-Georges

Christian Toulouse, propriétaire de la salle de quilles Élite et du Parc-O-Fun de Saint-Georges, a annoncé, jeudi le 12 avril dernier, la venue d’un aréna de laser tag en Beauce. Cette nouvelle installation de 5 000 pieds carrés s’inscrit dans le cadre de la modernisation complète de son entreprise.

Ainsi, le Parc-O-Fun, la salle de quilles Élite et le nouvel aréna de laser tag seront regroupés sous l’appellation Centre DiXtrAction. L’entreprise profite également de l’occasion pour changer son image.

La première phase de ce processus a commencé en 2017, avec la venue du Balle-O-Drôme Uniprix, ainsi que la modification des structures de jeux du Parc-O-Fun afin de les adapter aux adultes.

« Ce changement était devenu nécessaire. Malgré tous les efforts que nous avons faits, beaucoup de personnes associent encore le Parc-O-Fun aux jeunes enfants, alors qu’il est devenu un parc multirécréatif complet pour toute la famille. Il était aussi primordial d’avoir une identité qui illustre la multirécréativité de l’entreprise », confie M. Toulouse.

Cette première phase apportait déjà un vent de changement dans le Parc-O-Fun et a permis de répondre à certaines demandes des clients, soit d'avoir des arcades gratuites avec les entrées au parc d’amusement, la possibilité pour les gens de sortir et de revenir sur le site plus tard dans la même journée, ainsi que l’option pour les clients d’apporter un lunch à la condition qu’il puisse être rangé dans les casiers sur place.

Une deuxième phase réalisée en novembre dernier



Dans un deuxième temps, l’accueil du commerce a complètement été modifié afin de faciliter la collaboration entre les différents départements de l’entreprise. Deux nouveaux postes d’accueil ont également été ajoutés, l’un pour les réservations en ligne, qui seront offertes au cours de la prochaine année, et l’autre pour le nouvel aréna de laser tag.

Au cours des dernières semaines, huit allées de quilles ont été retirées pour faire de la place à l’aréna de laser tag. De plus, la section restante de huit allées de quilles sera complètement modernisée pour en faire un salon de quilles haut de gamme. La nouvelle section assise passera donc à 70 places.

Un aréna laser tag pour la dernière phase



Cet aréna éclairé à la lumière DEL permet d’entrer en interaction avec les joueurs durant les parties de laser tag. L’ouverture de l’aréna est prévue au début du mois d’août 2018. Il pourra accueillir jusqu’à 32 personnes à la fois.

« Nous cherchions un produit laser tag de grande qualité depuis quelques années et les options offertes nous décevaient avec leur concept de lumière noire et murs de bois peints à la peinture phosphorescente qui ternit trop vite », explique M. Toulouse.

Précisons que ce projet en trois phases aura nécessité un investissement de plus d’un million de dollars et qu'il créera trois nouveaux emplois.

L’entreprise restera ouverte pendant toute la durée des travaux et les clients pourront voir la nouvelle image du Centre DiXtrAction s’installer progressivement.