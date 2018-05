Pelletée de terre soulignant le début de la réfection du mur de soutènement à St-Georges

La première pelletée de terre soulignant le début des travaux de réfection de la promenade Redmond, à Saint-Georges, a eu lieu ce matin, vendredi le 11 mai, près de l’intersection de la 118e Rue et de la promenade Redmond.

À lire également :

Pour l’occasion, le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, le député de Beauce-Sud au provincial, Paul Busque, le préfet de la MRC de Beauce-Sartigan et maire de Saint-Éphrem, Normand Roy, Annick Parent, la directrice de circonscription pour le député de Beauce au fédéral, Maxime Bernier, ainsi que différentes autorités municipales, étaient sur place pour commenter l’événement.

Le chantier débutera lundi le 14 mai prochain, et s'échelonnera jusqu'à la mi-décembre 2018. Les travaux dans le lit de la rivière débuteront plus spécifiquement au mois de juillet cette année.

Les travaux d'aménagement de la promenade Redmond reprendront ensuite au printemps 2019, pour se terminer au mois de juillet l'an prochain.

Rappelons qu'il s'agit d'un projet de 19,3 M$, dont la réalisation a été confiée à Hamel Construction.

Circulation et stationnements

La circulation se fera sur une seule voie sur la promenade Redmond entre les 118e et 130e Rues. Durant les travaux, une partie des stationnements en bordure de la rivière entre les 118e et 130e Rues ne seront d'ailleurs plus accessibles.

Les stationnements disponibles varieront tout au cours de cette période. Un nouveau stationnement de 25 cases sera toutefois mis à la disposition des utilisateurs sur la 120e Rue.

Rappelons aussi que les travaux dans le lit de la rivière ne permettront pas de

souffler le barrage gonflable en 2018.

Espaces verts, belvédères et piste cyclable et piétonnière



La modification de l’angle du mur de soutènement permettra de gagner 2,5 mètres en largeur. Ce gain permettra notamment de prolonger la piste cyclable et piétonnière dans ce secteur. Entre la piste et le stationnement, des espaces verts seront également aménagés.

En ce qui a trait au mur, deux belvédères permettront aux citoyens de surplomber la rivière Chaudière. Un premier belvédère sera aménagé face au stationnement dans le secteur du Grand marché, alors qu’un second sera réalisé à la hauteur du stationnement qui longe la 125e Rue.