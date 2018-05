Le magasin Rona de Saint-Odilon célèbre sa nouvelle administration

Aujourd'hui, Lowe’s Canada a célébré l’ouverture officielle du magasin RONA Quincaillerie Poulin Lussier et Filles Inc., situé au 376, rue Langevin, à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Afin d’offrir à la population locale une offre bonifiée et une expérience d’achat améliorée, les nouveaux propriétaires Isabelle Poulin et Maxime Lussier, qui se sont portés acquéreurs du magasin en octobre dernier, ont effectué des travaux échelonnés sur plusieurs mois : le magasin a été complètement réaménagé et de nouvelles catégories de produits ont été introduites, notamment avec l’ajout d’une gamme d’articles agricoles.

« Lorsque nous avons acquis la quincaillerie, nous voulions non seulement maintenir un service de proximité à la population de Saint-Odilon et des alentours, mais aussi bonifier l’offre pour répondre aux besoins de notre clientèle. Grâce à l’appui financier de nos partenaires et au soutien indéfectible de l’équipe d’experts de RONA, nous pouvons aujourd’hui célébrer l’ouverture officielle de notre quincaillerie améliorée », ont déclaré les nouveaux propriétaires.

« Isabelle, Maxime et leurs employés ont à cœur de bien servir leurs clients. Le temps et l’énergie qu’ils ont investis pour transformer leur magasin et mieux répondre aux besoins de leur communauté en attestent de façon éloquente. En participant au programme de commerce électronique de RONA, ils offrent par ailleurs à leur clientèle la possibilité de choisir parmi plus de 40 000 produits sur rona.ca et de se faire livrer leur commande directement au RONA Quincaillerie Poulin Lussier et Filles Inc », a ajouté Philippe Element, vice-président divisionnaire, Marchands RONA.

La famille Poulin-Lussier a célébré l’ouverture officielle du magasin aujourd’hui en compagnie de dignitaires de la région, de ses employés et de sa clientèle lors d’un événement portes ouvertes au cours duquel des prix de présence ont été distribués et la traditionnelle coupe du madrier a eu lieu.