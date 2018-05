Groupe Isolofam investit près de 3,5 millions de dollars dans son usine

Groupe Isolofoam, manufacturier de produits isolants, a annoncé aujourd'hui la finalisation de la Phase 1 de ses projets d’investissement. L’ajout d’équipements et un agrandissement de plus de 16 000 pieds carrés d’usine étaient rendus nécessaires afin de répondre à la demande accrue pour ses produits et poursuivre son expansion.

Le projet qui a nécessité l’investissement plus de 2.5 millions de dollars visait, d’une part, à améliorer la productivité de l'usine en procédant à l'expansion du bâtiment et, d’autre part, à la modernisation par l’achat de nouveaux équipements de production, incluant des éléments robotisés.

En plus d’augmenter de façon significative la capacité de production, la pièce maîtresse de cette nouvelle aire permettra de fabriquer des produits aux dimensions optimisées pour l’installation au chantier. Les nouveaux équipements, fabriqués sur mesure, sont attendus à la fin du mois de mai. Une phase 2 d’investissement de plus de 1 M$ pour l’ajout d’équipements est actuellement en cours. Cette phase n’est pas terminée que l’entreprise étudie déjà les différentes options pour une 3e phase dont la date de débuts des travaux n’est pas confirmée.

« Depuis plus de 40 ans, notre entreprise perfectionne la transformation du polystyrène expansé afin d’offrir des produits à valeur ajoutée qui contribuent à améliorer la qualité de l’isolation des bâtiments. Nous faisons en sorte que l’installation de l’isolation soit facile et rapide pour nos clients tout en contribuant à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Nos produits sont vendus au Québec, en Ontario, dans les Maritimes ainsi que dans le Nord‐est des États‐Unis. Ces ajouts nous donnent la capacité requise pour poursuivre nos développements », souligne la vice‐présidente, marketing et innovation de Groupe Isolofoam, Geneviève Labonté.