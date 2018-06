La société de comptables Mallette est prête à croître

Le 14 juin 2018, soit hier, le bureau de Saint-Georges de la société de comptables Mallette S.E.N.C.R.L a procédé à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux. Mallette est le cinquième cabinet en importance au Québec, est présente dans 29 villes et compte plus de 850 employés à l'échelle québécoise.

Même si le déménagement a eu lieu au début du mois d'octobre 2017, c'est maintenant que l'inauguration officielle est célébrée.

« Je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence ici ce soir. C'est avec un immense plaisir que je suis devant vous afin d'inaugurer nos nouveaux bureaux », a déclaré Catheryne Fecteau, associée du bureau de Saint-Georges.

L'historique d'une transition réussie

C'est en 2015 que Mallette s'est implantée à Saint-Georges, alors qu'elle a intégré le bureau de comptables Poulin & Roy CPA SENC dans son giron. La clientèle acquise au fil des ans par le bureau de Poulin & Roy lui a donné un bon coup de pouce de départ. Mallette a su la développer et même la consolider. Les résultats n'ont pas pris long feu à se manifester : le bureau georgien de Mallette a depuis lors triplé ses effectifs. En effet, bon an mal an, ce sont 12 employés à temps plein qui oeuvrent à son rayonnement, dont trois stagiaires. Plusieurs étudiants ont l'occasion d'y faire leurs armes.

C'est pour faire face à sa croissance importante que le bureau a pris le parti de déménager dans des locaux mieux adaptés à ses nouveaux défis. Désormais située sur le boulevard Dionne, près du centre-ville, l'équipe est heureuse d'être dans la partie centrale de la vie économique beauceronne. Sa localisation nouvelle lui permettra d'être davantage impliquée dans le milieu des affaires de la région.

Un bureau aux services multiples

En certification et en fiscalité, Mallette dispense tous les services habituels d'un bureau de comptables. C'est loin d'être tout : des services distinctifs sont aussi offerts, par exemple en assurance collective ou en régime de retraite individuel, sans compter des services de financement, de restructuration, d'achat-vente d'entreprise, d'optimisation des ressources et en syndics et gestionnaires. Depuis 2016, le bureau offre directement des services juridiques avec le notaire Martin Houle.

Une organisation dynamique, connectée, engagée

Le bureau de Mallette de Saint-Georges est près du milieu des affaires et de ses clients. En 2017, il a organisé un déjeuner des entrepreneurs durant lequel trois entrepreneurs beaucerons ont discuté avec les participants en formule table ronde. Cette année, environ 200 personnes ont assisté à son déjeuner-conférence intitulé « Objectif profit$ PME », présenté au Conseil économique de Beauce, où il était question notamment de marketing stratégique, d'indicateurs de performance, d'analyse de rentabilité et de coût de revient.

Mallette s'est installée à Saint-Georges pour desservir ses clients de la région par des gens d'ici. Elle pourra le faire encore mieux maintenant qu'elle dispose d'un nouvel espace, plus grand et tout spécialement conçu pour relever ses futurs défis. L'un de ses objectifs est d'avoir une équipe d'une vingtaine d'employés dans les prochaines années.

Pour joindre la société de comptables professionnels agréés Mallette à Saint-Georges