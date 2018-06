DPME livre un bilan remarquable de ses interventions en 2017-2018

Le mardi 12 juin, Développement PME (DPME) était très fier de présenter le bilan de ses interventions de 2017-2018 à l’occasion de son assemblée générale annuelle qui se tenait dans ses bureaux de l’Innoparc de Lévis. L’organisation a présenté des résultats qui dépassent les attentes de ses bailleurs de fonds et répondent aux besoins de ses clients, dont certains étaient sur place pour témoigner de leur reconnaissance.

D’un point de vue global, en 2017-2018, DPME a rejoint 302 entreprises différentes par ses interventions et a organisé 107 activités de formation et de sensibilisation, une mission commerciale de groupe au Texas, 17 cercles d’échanges et 153 mandats d’accompagnement individuel et personnalisé en entreprise.

M. Stephan Vachon, vice-président de Chemin de Fer Sartigan, a témoigné de sa satisfaction d’avoir fait appel aux services d’un conseiller expert de DPME pour effectuer une étude de marché sur la remise en service du chemin de fer et d’un centre de transbordement logistique à Thetford Mines : « Le dynamisme et la diligence de M. Tremblay ont non seulement permis d’obtenir rapidement un portrait juste du potentiel industriel de la région, mais également de sensibiliser plusieurs entrepreneurs aux avantages d’utiliser le train dans leur solution de logistique. Par ailleurs, M. Tremblay a ciblé des clients potentiels que les promoteurs n’avaient pas identifiés. Ainsi, le potentiel réel identifié est plus du double des objectifs demandés par le ministère des Transports pour réaliser la réhabilitation de la voie ferrée. Nous sommes plus que satisfaits de cette étude et du travail accompli par DPME! »

De toutes les interventions de DPME découlent des retombées concrètes, puisque 54 % de ses clients en innovation et gestion des opérations et 62 % en approvisionnement et logistique ont maintenu ou augmenté leur ratio de marge bénéficiaire brute. Pour le volet du commerce international, 98 % de ses clients ont maintenu ou augmenté leur chiffre d’affaires et 93 % ont maintenu ou augmenté leurs ventes à l’international. De plus, les entreprises témoignent qu’elles ont réalisé des ventes de 65 000 $ en moyenne après avoir fait appel aux services des conseillers de DPME International.

« Nous sommes très fiers de ces résultats qui démontrent que nos interventions font une réelle différence dans la croissance des PME manufacturières de la région. Nous dépassons les objectifs fixés par nos bailleurs de fonds et nous offrons des services de qualité à notre clientèle, qui se dit grandement satisfaite. Notre bilan dresse un portrait accompli des efforts qui ont été déployés par notre équipe d’experts pour améliorer la compétitivité des entreprises et les propulser à l’international. Nos interventions ont également un impact concret sur l’économie de la région de la Chaudière-Appalaches et créent de la valeur ajoutée pour les entreprises qui font appel à nous », a annoncé M. Daniel Voyer, directeur général de DPME.

Le conseil d’administration est aussi un atout de taille pour DPME. « Le travail accompli par les administrateurs est colossal et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur disponibilité, ainsi que leur rôle dans la promotion de l’offre de services de DPME. Quant aux membres de l’équipe de DPME, leur dévouement pour amener les PME de la région à un niveau supérieur et leur professionnalisme dans cet accomplissement sont exemplaires. Il est primordial de travailler sur l’efficacité manufacturière dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre et d’aider les entreprises à exporter; c’est la clé pour créer de la valeur ajoutée dans la région et DPME le fait avec brio », a souligné M. Robert Dion, président du CA de DPME.

Finalement, ces résultats sont possibles grâce à l’appui de précieux bailleurs de fonds qui soutiennent DPME depuis plusieurs années, soit Développement économique Canada (DEC) et le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). Emploi-Québec appuie également DPME dans la réalisation de certaines de ses activités.