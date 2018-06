La Chambre de commerce de Beauceville a tenu sa classique de golf annuelle

Le 7 juin dernier, La Chambre de commerce de Beauceville a tenu sa 12e édition de sa classique de golf annuelle. La classique de golf a comme objectif de favoriser le réseautage entre les membres de la Chambre de commerce de Beauceville.

Cette année encore, l’événement fut un succès avec plus de 60 participants qui représentaient plus de 30 entreprises de Beauceville ainsi que des environs.



La Chambre de commerce de Beauceville a pour mandat d’accompagner, d’encourager et de promouvoir les actions des individus, des entreprises et des organismes qui sont créateurs de richesse. Elle a aussi pour mandat d’organiser des activités de réseautage, de formation, d’information et de reconnaissance, dans le but de permettre, aux participants, d’accéder à un solide réseau de contacts d’affaires et d’en multiplier les occasions.