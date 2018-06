Saint-Frédéric accueille une usine d'abattage et découpe de boeuf de spécialité

La Municipalité de Saint-Frédéric dit être heureuse d’annoncer l’accueil d’une usine d’abattage et de découpe de boeuf de spécialité de haut de gamme pour le marché de la restauration, des boucheries et l’exportation. Le groupe de promoteurs, formé par M. Marquis Nadeau de Saint-Bernard, Mme Sylvie Boucher de Sacré-Coeur de Jésus et son conjoint, M. Éric Poulin, originaire de Saint-Frédéric, a fait l’acquisition d’un vaste terrain de près de 70 000 pieds carrés dans le parc industriel de Saint-Frédéric. La construction de l’usine de 12 000 pieds carrés à l’automne 2018 exigera un investissement de plus d’un million de dollars.

Les opérations, qui débuteront à l’automne 2019, créeront six emplois permanents au départ en plus des occasions de développement de marché dans la région. L’usine permettra l’abattage et la transformation de 75 boeufs par semaine au démarrage.

« Nous voulons rendre un produit fini de haut de gamme en contrôlant la chaîne d’approvisionnement depuis l’élevage jusqu’à l’assiette du consommateur afin de servir une viande selon les plus hauts standards internationaux », explique M. Marquis Nadeau pour illustrer le projet d’entreprise.

L’usine se distinguera par la méthode de découpe et surtout par la chambre d’affinage et de vieillissement qui assurera une viande de qualité exceptionnelle. L’usine sera spécialisée dans l’abattage et la transformation de boeufs Wagyu, une race d’origine japonaise connue aussi sous le nom de boeuf de Kobe, en provenance des élevages des promoteurs.