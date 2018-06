Le gouvernement du Québec autorise le projet de modernisation de l'Hôtel-Dieu de Lévis

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a confirmé hier que le projet de modernisation de l’Hôtel-Dieu de Lévis est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) comme « projet à l’étude » et que la production du dossier d’opportunité peut être amorcée.

Le projet vise la modernisation de secteurs névralgiques de l’hôpital, soit le bloc opératoire, le bloc endoscopique et l’unité de retraitement des dispositifs médicaux. Il y aura aussi un ajout de 3 salles d’opération et d’une salle d’intervention afin d’augmenter la capacité et de diminuer l’attente.

Les études qui seront menées permettront de déterminer la meilleure option immobilière à long terme afin d’assurer le maintien de la qualité et de la sécurité des soins et des services offerts aux usagers. La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée comme gestionnaire du projet.

« Avec l’autorisation qui vient d’être accordée par notre gouvernement, le projet de modernisation de l’Hôtel-Dieu de Lévis vient de franchir une étape décisive vers sa concrétisation. Ainsi, nous souhaitons favoriser une plus grande efficacité clinique et une meilleure coordination des soins lors de la prise en charge des usagers », selon Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux.



« L’appui accordé par notre gouvernement vient confirmer que nous sommes à l’écoute des besoins des usagers. Je me réjouis que ce projet puisse entreprendre sa phase de démarrage afin d’ultimement répondre de la manière la mieux adaptée aux enjeux actuels de notre communauté en matière de santé. Grâce à la modernisation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, une meilleure gestion des délais d’attente sera possible en plus de subvenir à la croissance des besoins en matière d’endoscopie et de production chirurgicale. » - Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Sur le plan financier, le coût global du projet de modernisation est évalué pour l’instant à 110 M$. La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis prévoit contribuer à la hauteur de 13 M$. Un montant de 1,5 M$ est prévu pour la réalisation de l’ensemble des études requises et l’élaboration du dossier d’opportunité, lequel doit être soumis à l’approbation du Conseil des ministres avant la fin de 2019.



Il y a actuellement 9 salles d’opération et 6 salles d’endoscopie à l’Hôtel-Dieu de Lévis.