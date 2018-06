La grande journée des petits entrepreneurs à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Aujourd'hui, le samedi 16 juin 2018, dans le cadre de la 5e édition de La grande journée des petits entrepreneurs, des milliers d'enfants de 5 à 12 ans ont lancé une petite entreprise d’un jour devant leur résidence ou dans un rassemblement pour vivre une première expérience d’entrepreneuriat. Pour l'occasion, le vidéaste d'EnBeauce.com en a profité pour faire un reportage vidéo sur les entreprises de ces petits entrepreneurs.

Lors de l'événement situé sur le terrain du Cégep Beauce-Appalaches, plusieurs kiosques de petits entrepreneurs étaient installés. Les marchandises vendues étaient variées et tout était confectionné par les enfants avec l’aide de leurs proches. Il était possible de s'y procurer entre autres des savons en forme de pop-cycle, des plants de tomates, de la laitue, des biscuits santé, de la slime, des bombes de bain, du jus de raisin, des gâteaux aux bananes, des petits gâteaux aux formes farfelues et inventive, des bracelets et même des blagues.

Cet événement est organisé pour l'occasion par Le club d'entrepreneur étudiant du Cégep Beauce-Appalaches qui existe depuis février dernier et est associé à l'association des clubs d'entrepreneurs du Québec, comprenant une soixantaine de clubs au niveau collégial et universitaire. Le colloque annuel de cette association se déroulera en novembre prochain et on y attend 700 étudiants. À noter que le président d'honneur de cette association, qui est la plus grosse du type au Québec, est Serge Beauchemin que l'on connait grâce à son travail à l'émission Dans l'oeil du dragon.

Selon Valérie Larose, conseillère pédagogique en entrepreneuriat au Cégep Beauce-Appalaches, le Cégep croit aux perspectives entrepreneuriales en Beauce. Elle soutient que ce type d'activités jeunesse encourage le développement des compétences comme la gestion de projet, le travail d'équipe et le leadership.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de La grande journée des petits entrepreneurs.