La marque Procycle disparaît pour laisser place à Rocky Mountain

À compter du 19 juin 2018, Procycle deviendra Rocky Mountain, rationalisant son offre de trois à une seule marque, s’appuyant sur un momentum dynamique et visant une croissance continue. Le nom Procycle et les marques Miele et eVox seront retirées.

« Cette décision nous permet de faire le focus et de centraliser toutes nos énergies sur la marque qui nous offre la meilleure opportunité de croissance, souligne Raymond Dutil, PDG de Rocky Mountain. Vous pouvez imaginer à quel point la décision de dire au revoir au nom Procycle a été difficile, puisque c’est dans la famille depuis près d’un demi-siècle. Mais le choix était clair : cette période de croissance extraordinaire pour Rocky Mountain nous oblige à déployer tous nos efforts derrière ce nom et cette reconnaissance. Une marque, une vision, une équipe. »

Globalement, le vélo de montagne, et plus particulièrement le vélo de montagne électrique, est le secteur qui connaît la plus importante croissance dans l’industrie du vélo. C’est pourquoi Rocky Mountain a également pris la décision stratégique d’être fidèle à ses racines de North Vancouver et de centrer son offre exclusivement sur les vélos de montagne, délaissant les vélos hybrides de son portfolio à partir de la gamme 2019. Rocky Mountain pourra bénéficier des ressources allouées précédemment à Miele et eVox, tout en augmentant ses investissements en recherche et développement.

« Nous sommes conscients que cette décision pourra avoir un impact important sur nos partenaires canadiens, plus spécifiquement ceux qui ont été loyaux et qui ont développé Miele et eVox depuis les premiers jours », nous confie Raymond Dutil. Ces marques ont grandi année après année grâce à leurs efforts. Leur support constant et nos succès partagés n’ont pas rendu cette décision facile, mais c’est la bonne. Du fond de mon cœur, je les remercie. »

Les marques Miele et eVox seront retirées du marché canadien (où elles sont vendues exclusivement), mais le constructeur se veut rassurant pour les employés et consommateurs.Tous les employés resteront en poste et les rôles seront axés vers Rocky Mountain. Les inventaires Miele et eVox seront offerts aux marchands sur la base du « premier arrivé, premier servi » et toutes les garanties de Miele et eVox seront honorées jusqu’à leur terme.

« Il est important de noter que Procycle, maintenant Rocky Mountain, est une entreprise familiale avec des racines profondes en Beauce, au Québec et au-delà, mentionne Julie Dutil, directrice du développement stratégique et créativité. Nous pourrons maintenant travailler et jouer comme une équipe unie, l’équipe Rocky Mountain. Nous ne réduisons pas les effectifs, nous ne sommes pas en train de restructurer. En tant qu’organisation nous regroupons et recentrons plutôt nos forces et nos talents dans un seul but : développer une marque canadienne Premium et lui donner tout ce qu’il faut pour qu’elle déploie son potentiel. »

Le changement de nom reflète l'objectif et la direction de la compagnie et permet de rassembler tous les employés dans le rayonnement de ce succès mondial. Cela permettra d'améliorer les processus de développement de produits, de continuer de faire une R&D inspirante et de travailler pour livrer la meilleure expérience possible pour les consommateurs et les communautés qui gravitent autour de Rocky Mountain. L’entité légale demeure Industries RAD inc. Raymond Dutil reste le seul propriétaire de Rocky Mountain et la structure organisationnelle ne subit aucun changement majeur. Le siège social et le département R&D électrique sont situés à Saint-Georges (Québec), le centre de développement R&D ainsi que l’équipe marketing sont à North Vancouver, Colombie-Britannique.