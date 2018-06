Une boutique du Carrefour Saint-Georges déménage et fait peau neuve

Nouvellement voisin du EB Games et accessible par l'Entrée-2, la boutique BIZOU accueille dès maintenant les clients sous une nouvelle signature des plus tendance.

Ode à l’été, aux textures et aux motifs tropicaux sont les concepts clés pour la saison en cours que les client auront la chance d'expérimenter lors de leur prochaine visite. La boutique, qui possédait jusqu'à tout récemment un kiosque central face aux boutiques Hangar-29 et Colori, profite maintenant d'un vaste local au décor moderne et actuel, pour une expérience de magasinage améliorée.

Rappelons que le groupe Bizou International Inc., propriétaire des boutiques BIZOU, a été fondé à Ste-Marie, en 1982.