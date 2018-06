La SAQ sera t-elle fermée pour la Fête nationale ?

Les employés des 407 succursales de la SAQ vont-il entrer en grève pour une période de 6 jours à partir du 23 juin ? Il n'y a pas encore de certitude sur cette décision puisque le vote auprès des syndicats se termine seulement vendredi prochain. C'est le 31 mars 2017 que la convention collective des employés de la SAQ s'est échue. Depuis, la SAQ a soumis une offre à leur centrale syndicale. Suite à cette offre, le syndicat a fait le choix de se retirer des négociations.

Cette menace de grève qui arriverait à une date critique pour la vente d'alcool, le 23 juin, est une forme de pression que les employés et le syndicat utilisent afin de pousser l'employeur à revenir à la table des négociations. Le but n'est pas nécessairement d'utiliser le mandat de grève. Cette grève des employés de la SAQ pénaliserait grandement les activités de l'entreprise ainsi que le service à la clientèle.

Les revendications des employés portent sur le nombre d'heures travaillées ainsi que la conciliation travail-famille. Pour l'instant, 70 % des employés de la SAQ sont engagés à temps partiel et doivent travailler la totalité de la fin de semaine. Un employé de la SAQ a expliqué que l'employeur avait démontré la volonté de faire travailler les employés permanents lors de la fin de semaine, ce qui, selon les revendications des employés, réduirait les heures des employés temporaires qui travaillent justement lors de ces deux jours.

La SAQ soutient que c'est lors de ces 2 jours que l'achalandage est le plus important et que leur volonté est de répondre à la demande de la clientèle. Selon ce même employé, il serait très peu probable que la SAQ soit fermée le 23 juin puisque le dépouillement des votes ne sera pas encore terminé et que certaines succursales n'ont pas encore voté. Une opération de cette envergure auprès de la totalité des 407 succursales et des 550 employés demande un certain temps, donc il n'y aurait pas d'inquiétude à y avoir.

Toutefois, aucune information n'a été divulguée sur la date de la grève, la décision du syndicat et des employés ou sur la totalité des revendications puisque les deux côtés du conflit attendent la fin du dépouillement.

Les représentants de la SAQ ont confirmé que leur but ultime était d'ajuster les horaires en fonction de satisfaire la clientèle. Elle précise qu'elle ne désire en aucun cas négocier sur la place publique bien qu'elle veuille arriver à une entente. Pour l'instant, il serait prévu que les deux parties reviennent à la table des négociations le 22 ou le 25 juin en fonction du dépouillement des votes. Si ceux-ci ne sont pas tous compilés à temps, la décision sera prise le 25 et donc le risque de grève pour le 23 juin sera effacé.