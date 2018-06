Entrepreneuriat et initiation au marché du travail pour les 14-16 ans

La Coopérative d'Initiation à l'Entreprenariat Collectif (CIEC) représente un premier contact non-négligeable pour les jeunes à la réalité omniprésente qu'est le marché du travail. Présente au sein des MRC Robert-Cliche ainsi que de celle de La Nouvelle-Beauce, la CIEC offre également une expérience en entrepreneuriat hors norme dont pourront bénéficier les adolescents de 14 à 17 ans.

Ce projet, rendu possible grâce au Fonds étudiants ll en collaboration avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, permet non seulement une première expérience de travail pour la majorité des jeunes y prenant part, mais également de développer des aptitudes en entrepreneuriat.

Pour se faire, environ 10 jeunes par MRC collaboreront ensemble à mettre sur pied leur entreprise coopérative dans le but commun de trouver de petits contrats de travail rémunérés tels que la tonte de gazon, le désherbage, la peinture, la garde d’enfants, l’entretien ménager et plusieurs autres, selon leur initiative. Ces contrats peuvent être octroyés par des particuliers, des entreprises et même des municipalités.

Supervisés et encadrés par des coordonnateurs de niveau universitaire, c'est pourtant ces mêmes jeunes qui devront promouvoir leurs services ainsi que fixer les tarifs qu'ils considèrent appropriés, pour ne nommer que ces deux initiatives. Au fil de l'été, le coordonnateur joue un rôle moins actif dans l'optique de laisser croître le sens d'entrepreneuriat de ses jeunes en plus d'aiguiser leur débrouillardise.

Rejoint plus tôt en après-midi, Charles-Philippe Rodrigue, agent de projet et entrepreneuriat pour le compte de la CIEC, tient à souligner que cette occasion représente non seulement une source de revenus, mais aussi une belle intégration au monde du travail pour ces jeunes qui, majoritairement, ne connaissent que la routine scolaire. Pour les adolescents occupant déjà un emploi d'été, il souligne que ceux-ci sont également invités à prendre part à l'expérience, si conciliation d'horaire possible il y a, puisque de son côté, la CIEC tend particulièrement à responsabiliser les jeunes, un atout majeur.

Quelques places sont d'ailleurs toujours disponibles.

Pour de plus amples informations

Rosalie Audet-Paradis (MRC de la Nouvelle-Beauce)

Téléphone : 418 386-2532

Courriel : cjs.stemarie@cjebn.com

Carolanne Plante (MRC Robert-Cliche)

Téléphone : 418 397-8045