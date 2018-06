Pas de grève aujourd'hui dans les succursales de la SAQ

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs voulaient qu'une grève soit enclenchée aujourd'hui, l'une des journées les plus rentables dans l'année, dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ). Or, ce ne sera pas le cas : aucune perturbation n'est à prévoir pour les heures restantes. Dans le cadre des festivités en entourant la Fête nationale du Québec, les Québécois pourront faire leurs courses en prévision de ce soir et de demain.

La raison est toute simple : le syndicat n'a pas encore compilé tous les votes de ses membres. Les 5500 employés des 407 succursales de la SAQ ont voté, lors de la tenue de votes cette semaine, en faveur d'une grève de six jours.

Les votes ont tous eu lieu, mais la comptabilisation de ceux-ci n'a pas été terminée pour démarrer la grève aujourd'hui.

La semaine dernière, c'est la présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, Katia Lelièvre, qui avait mentionné qu'il était possible qu'une première journée de grève soit tenue le 23 juin.

Les revendications des employés portent sur le nombre d'heures travaillées, la conciliation travail-famille et les heures effectuées à temps partiel. La convention collective des employés de la SAQ n'est plus en vigueur depuis le 31 mars 2017 et ils sont en négociation depuis une dizaine de mois.

Les membres connaîtront l'issue du vote dimanche et celui-ci sera dévoilé publiquement lundi.