Les employés de la SAQ à 91% en faveur d'une grève

Les 5500 employés des magasins et des bureaux de la SAQ ont voté à 91% pour une grève de 6 jours dont les dates de fermeture restent à leur discrétion. Ce moyen de pression est toujours sur la table des négociations entre l'employeur et le syndicat. Les deux côtés du conflit démontrent une volonté d'en arriver à une entente, la menace de grève n'étant qu'un point de pression pour faire accepter leurs revendications.

Une grande partie de la population et des médias ont cru à la possibilité d'une grève lors des célébrations de la Fête nationale puisque la période de vote se terminait le vendredi 22 juin. Un dépouillement de votes à cette échelle prenant un certain temps, des représentants de la SAQ avaient expliqué à EnBeauce.com qu'il était très difficile de croire qu'une décision serait prise aussi rapidement.

Katia Lelièvre, la présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, explique que leurs principales demandes sont au niveau de l'accès à des horaires de qualité et de diminuer la précarité. À l'inverse, elle considère que l'employeur chercherait à faire travailler les employés davantage la fin de semaine ce qui encouragerait une plus grande précarité chez les employés en nuisant à la conciliation travail-famille demandée par les employés.

La SAQ explique que 75 % des ventes se font la fin de semaine et qu'en modifiant les horaires, la SAQ serait plus en mesure de répondre aux besoins de la clientèle.

En ce moment, le salaire à la SAQ est de 19.33$, cependant les employés à temps partiel font une moyenne de 10 à 12 heures par semaine. Il est à noter qu'à la SAQ, un employé à temps partiel peut travailler jusqu'à 15 ans avant de pouvoir accéder à un poste à temps plein.

Les termes de l'horaire de travail et la précarité des employés à temps partiel sont toujours sur la table des négociations puisque le syndicat chercherait en fait à ne pas utiliser ces 6 jours de grèves afin que ça ne reste qu'un point de pression.