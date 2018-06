Guy Fluet sera honoré à la Soirée des Sommets 2018

Le 24 octobre prochain, le CLD Robert-Cliche rendra hommage à M. Guy Fluet, un homme d’exception qui a grandement contribué au développement économique et social ainsi qu’à la vitalité de la municipalité de Saint-Victor et la MRC Robert-Cliche. M. Fluet recevra le prestigieux Sommet Enracinement lors du gala annuel de la Soirée des Sommets qui se tiendra à l’Hôtel National de Tring-Jonction.

Au service de la caisse Desjardins de Saint-Victor pendant 40 ans, dont 30 ans à la direction, Guy Fluet a consacré sa vie à la mission d’Alphonse Desjardins en redistribuant une partie de la richesse collective pour garantir la survie des organismes communautaires. D’ailleurs, il a été impliqué dans la création de nombreux organismes tels l’Aube Nouvelle, les Festivités Western de Saint-Victor, la Corporation de développement industriel de Saint-Victor, la Société du Patrimoine de Saint-Victor. Très humain, Guy Fluet incarne des valeurs d’entraide, d’écoute et d’empathie. Il est proche des gens et sensible à leur réalité.

Cette année, il s’agira de la 20e édition de cet événement très prisé et apprécié par le réseau des gens d’affaires de la Beauce. De nombreuses surprises seront au rendez-vous pour souligner la vitalité et la croissance économique de la MRC Robert-Cliche. Un merci spécial à Blanchette Vachon qui s’associe à titre de partenaire officiel de l’événement. Son partenariat lui permettra de remettre le prestigieux Sommet Entreprise de l’année qui sera dévoilé lors du gala.

Rappelons qu’un conférencier prononcera une conférence inspirante issue de son expérience dans le milieu des affaires en première partie de l’événement. En seconde, sept sommets seront remis à des entrepreneurs ou entreprises qui se sont démarqués au cours des deux dernières années par leur vision et leur audace tout en contribuant au sentiment d’appartenance de la MRC Robert-Cliche.

Les détails entourant l’inscription à l’événement du 24 octobre prochain et le conférencier seront connus au cours des prochaines semaines.