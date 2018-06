Québec accorde près de 2,7 M$ à l'entreprise Les industries P. F.

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et Investissement Québec accordent une aide financière de près de 2,7 millions de dollars au manufacturier innovant beauceron Les industries P.F. Cette contribution comprend un prêt de 350 000 $ issu du programme ESSOR ainsi qu'un prêt de 2 345 000 $ accordé à même les fonds propres d'Investissement Québec. Les industries P.F. se spécialisent dans la deuxième transformation de bois résineux destiné aux marchés de la clôture et de l'industrie du matelas. Le projet de l'entreprise, qui nécessite des investissements de près de 7,4 millions de dollars, vise notamment à augmenter sa productivité et à acquérir de l'équipement robotisé de pointe.

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, M. Paul Busque, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

« Depuis sa fondation en 1975, l'entreprise Les industries P. F., qui compte 110 employés, est devenue un important employeur de Beauce-Sud. En soutenant cette PME, nous l'aidons à faire croître ses partenariats avec les distributeurs et les manufacturiers avec qui elle fait affaire, et qui collaborent à leur tour à l'économie de la région. L'engagement de notre gouvernement consiste à mettre en place un environnement et des outils, comme le programme ESSOR, qui accélèrent le développement des entreprises dans toutes les régions du Québec. » Explique Paul Busque, député de Beauce-Sud.

Les ventes des Industries P. F. sont réalisées surtout aux États-Unis (70 %), au Québec (13 %), au Canada (15 %) et en Amérique latine (2 %). La clientèle de l'entreprise est principalement composée de distributeurs et de manufacturiers.

« L'industrie manufacturière est un secteur clé de l'économie, et je tiens à saluer la volonté de l'entreprise Les industries P.F. de chercher à maximiser sa productivité par l'acquisition d'équipements tout en continuant à faire sa place à l'international. Ce soutien financier lui permettra non seulement d'accélérer sa croissance, mais également de créer des emplois. En appuyant financièrement les PME dans la réalisation de leurs projets, nous renforçons la vitalité économique de la région de la Chaudière‑Appalaches. » Selon Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

« Cet apport considérable constitue une excellente nouvelle pour l'industrie forestière. Il est essentiel d'appuyer la croissance des entreprises du secteur afin de profiter du plein potentiel des produits de la forêt. En plus de faire rayonner le savoir-faire québécois, ces investissements permettront à l'entreprise de proposer des produits exportables qui mettent en valeur nos richesses naturelles. » Selon les mots de Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.



Le gouvernement du Québec a mis 825 millions de dollars à la disposition des entreprises, à même les fonds propres d'Investissement Québec et le Fonds du développement économique, afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois.

« Le projet des Industries P. F. s'inscrit parfaitement dans la vision de notre gouvernement, laquelle est portée par trois piliers, soit l'entrepreneuriat, le manufacturier innovant et les exportations. Nous confirmons aujourd'hui notre engagement à accompagner et à soutenir les PME à toutes les étapes de leur parcours. Il est fondamental de rendre nos entreprises plus performantes et concurrentielles afin qu'elles puissent poursuivre la conquête des marchés étrangers. Un secteur manufacturier innovant fort profitera à l'ensemble des initiatives mises en place par notre gouvernement. » D'après Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.

Investissement Québec a mis en place l'Initiative manufacturière, un mouvement mobilisateur porté par plusieurs partenaires, afin d'inciter les entreprises manufacturières à prendre le virage industriel 4.0.